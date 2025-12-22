炸彈恐嚇鎖定捷運全線！台北捷運警察隊提高戒備 重點站體全面巡檢

記者李育道／台北報導

北市捷運站19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事。（圖／資料照）

北市捷運站19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事，昨日晚間北捷又接獲炸彈預告，預計今天下午1時30分於捷運系統引爆炸彈。對此，北捷警表示，目前全線戒備，加強巡查消防栓、廁所、垃圾桶等地點；北捷表示，加強巡檢，留意可疑人事物。

據了解，北捷收到炸彈威脅是預告下午一點半在捷運系統內放置炸彈，北捷警表示，目前沒有明確的地點，僅有指捷運全線。因此目前北捷警已請各分隊增派警力加強各站體巡邏、守望勤務，並配合捷運公司人員實施站體偵檢。同時編排刑事組1組2名執行維安恐攻防制勤務，巡簽12處重要轉乘站體。

北捷則表示，凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢。

