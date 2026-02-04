炸彈氣旋掀巨浪 北卡州4棟濱海房屋被沖垮

北卡州沿岸地區出現一波波巨浪來襲，導致外灘群島有4棟房屋被大浪沖垮。（示意圖／Pexels）





美國受到炸彈氣旋影響，不只多地天寒地凍。北卡州沿岸地區更出現一波波巨浪來襲，導致外灘群島有4棟房屋被大浪沖垮。畫面相當驚險。當地民眾就說，去年10月颶風帶來的浪潮，已經讓許多濱海房屋被沖倒，民眾嚇得不敢住在這裡，濱海漁業、觀光業等生計也大受影響。

巨浪襲來把整棟房屋沖垮，大量木造建材殘骸，全散在海面上載浮載沉。

目擊民眾：「第三間房屋沒了，喔...隔壁那棟房子看起來也不妙。」

無情大浪不斷襲來，一棟棟濱海建築早已殘破不堪，這裡是美國北卡羅萊納州的外灘群島（OuterBanks），當地有4棟無人居住的房屋不敵浪潮侵襲，直接垮塌在大西洋中。

廣告 廣告

屋主希克斯：「過去兩天裡，我們這裡已有四棟房倒塌，沿著道路到處都是災情。」

即使浪潮退去，但眼前的木造房屋依舊軟腳倒塌，當局就說受到炸彈氣旋影響，近期北卡州沿岸風浪強勁，在大浪不斷拍打侵蝕下，這些濱海房屋根本不堪一擊，而且當地民眾也說，其實去年10月就有多棟房屋，同樣不敵颶風帶來的大浪，被沖倒但當地政府始終沒有提出具體解決方案。

屋主希克斯：「我們擔心的，這會影響到我們的生計，比方說近海漁船，作業時間會拉長，我們出海釣魚，會撞上許多建築物殘骸。」

當地至今已經被沖倒31棟房屋，民眾不敢住在裡頭，濱海漁業與衝浪觀光遊船等生意也做不成，雖然當局表示，考慮興建防波堤避免海浪衝擊，但顯然建設，跟不上房屋被璀毀的速度，面對極端天氣，大自然的反撲威力真的不容小覷。

更多東森新聞報導

水湳洞2釣客遭大浪捲入海中！落水40分鐘獲救 1人失溫

怒海救援！ 琉球漁船失動力 海巡大浪中拖5天回港

越籍釣客赴龍洞磯釣「未穿救生衣」 遭大浪捲走失聯

