炸彈氣旋襲美逾百死 逾萬戶家庭斷電

新一波炸彈氣旋來襲，美國東部約有1.5億人，處於寒冷或極寒警報之下。自 1 月 23 日以來，極端低溫、暴雪與強風已在美國造成一百多人死亡，以及大規模停電， 。尼加拉瓜瀑布也因長時間低溫而出現部分結冰的罕見景象。

遊客 ：「一切都被冰雪覆蓋 ，到處都是冰柱，尤其是發電站頂部，另一邊的樹木 ，周圍的水也結冰了真的很美。」

新一波炸彈氣旋來襲，美加邊境的尼加拉瓜瀑布出現部分結冰的罕見景象。而在美國東部，約有1.5億人，處於寒冷或極寒警報之下，1月23號以來，極端低溫、暴雪與強風已在全美造成上百人喪生，北卡羅來納州和佛羅里達州等地受災最嚴重。 北卡羅來納州州長 史坦：「這不是開玩笑 ，這周末有上千起交通事故，包括2起死亡事故，85號州際公路有上百輛車相撞，造成嚴重交通堵塞。」

在北卡，體感溫度降到了攝氏零下10度左右，露營地、海灘和部分主要高速公路都因大雪或結冰關閉。北卡民眾 ：「我們準備得很充分，確保有額外的用品和食物，以防被大雪困住幾天，幸好這裡不會停電。」

美國國家氣象局表示，許多地區氣溫都創下歷史新低，佛州南部氣溫甚至可能降到1989年以來的最低水準，惡劣天氣與危險路況可能還會持續數日。

