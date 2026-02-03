炸彈氣旋襲美 北卡罕降大雪、紐約低溫16死

美國再度遭遇強勁的冬季風暴。（示意圖／unsplash）





美國再度遭遇強勁的冬季風暴，東南部多個州交通受到衝擊。北卡出現破紀錄降雪，紐約則有至少16人因低溫身亡。

美國民眾：「你看這裡下雪了。」

一場強勁的冬季風暴，再為美國東南部帶來歷史性降雪，多個州交通混亂，更有不少公路一度封閉。

北卡民眾：「這是我在北卡羅來納州韋恩縣生活65年來，見過最多（雪）的一次。」

新一波襲美的冬季風暴系統，發展成炸彈氣旋，強風達到颶風等級，北卡威明頓創下近40年來最大降雪量，紐約更連續10天達到零下低溫。

紐約市長曼達尼：「這波持續的低溫所帶來的最大風險，是仍暴露在戶外環境中的弱勢紐約市民，截至今天上午有16名紐約市民，在這段嚴酷的寒冷期間，於戶外喪命。」

同時也有其他災情傳出，密西西比一處民宅的車棚，就因大量結冰被壓垮，大片鐵皮倒塌，部分直接砸在車子上面，庭院後方的彈跳床上也都是崩落的冰塊，所幸這起事件沒有造成人員傷亡。

