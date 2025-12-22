「炸彈」恐嚇台鐵與捷運共構車站 台中警升維安加強戒備

台中捷運警察不敢輕忽，加強「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台鐵接獲恐嚇「炸彈」訊息預告，指稱針對全台有與捷運系統共構的車站區域，會在二十二日下午一時三十分放置爆裂物，台鐵有松山等八站屬捷運系統共構車站，其中台中市轄區有松竹、新烏日、大慶等站。台中市捷運警察隊表示，經查為境外ＩＰ來自柬埔寨，目前升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡檢頻率。鐵路警察局也說，已針對各個車站加強巡檢，與烏日警分局及第三分局聯合會哨巡檢。

廣告 廣告

台中捷運警察不敢輕忽，加強「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」。（記者陳金龍翻攝）

台鐵前晚十時許接獲捷運警察通報維安資訊，有民眾預告將在二十二日下午一時三十分放置炸彈在全台有與捷運系統共構的車站引爆，其中有台鐵松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營站等八站。

台中捷運警察隊表示，發現有人在網路社群預告恐嚇炸彈，經查帳號ＩＰ來自柬埔寨。已提升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡檢頻率。

警方採不間斷「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」；中捷公司站務、保全亦加密巡檢頻率。依據台中捷運警察隊「處理捷運恐嚇郵件或爆裂物作業程序」，採取預防性勤務作為重點。

捷運公司及一一０系統沿線分局巡邏加強警戒。針對台中捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；通報中捷公司站務、保全、清潔人員共同加強列車及車站檢查。結合轄區警力移動式巡查，中捷公司站務、行控中心加強監看ＣＣＴＶ月台、列車有無可疑狀況。

台鐵松竹站、大慶站、新烏日站部分，鐵路警察局提高見警率，現場持長槍執勤戒備，並強化聯防機制、快速通報及反應。針對各個車站加強巡檢，並與台中市警局烏日分局及三分局聯合會哨巡檢。