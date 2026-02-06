炸掉烏克蘭60%天然氣生產又如何 俄羅斯管線被反向幫助基輔

貫穿希臘、保加利亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦、烏克蘭的俄羅斯天然氣「垂直走廊」（Vertical Corridor）如今被用來幫助基輔 圖：翻攝自保加利亞天然氣運輸公司（Bulgartransgaz）官網

[Newtalk新聞] 俄羅斯全面侵略即將在本月24日屆滿4年，迄今仍困在烏東難以進展。為了迫使烏克蘭讓步，俄羅斯已經摧毀烏克蘭60%天然氣產能。然而俄羅斯在東南歐的天然氣管線，卻被1家希臘公司反向拿來將美國的天然氣輸送進烏克蘭。

烏克蘭《廣場起義報》（Euromaidan Press）稍早報導，俄羅斯透過對烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）設施的24次聯合攻擊，摧毀了烏克蘭2025年60%的天然氣產能。結果導致烏克蘭必須進口天然氣。

根據ExPro Consulting於2026年1月發布的預測，烏克蘭2025年的天然氣進口總量將達到65億立方米，比2024年增加九倍。其中，烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）的進口量超過55億立方米，資金來源包括自有資金以及來自歐洲復興開發銀行（EBRD）、歐洲投資銀行（EIB）、挪威和烏克蘭各銀行的貸款。

希臘建築集團Aktor（持股60%）和國家天然氣供應商DEPA Commercial（持股40%）共同組成的「大西洋海上液化天然氣貿易公司」（Atlantic See LNG Trade）將使用原本俄羅斯輸送天然氣到巴爾幹半島的管線，反向輸送英美天然氣給烏克蘭。

這些天然氣將抵達位於雅典附近的希臘終端，然後向北經保加利亞、羅馬尼亞和摩爾多瓦進入烏克蘭的天然氣系統。官員稱之為「垂直走廊」（Vertical Corridor）的管道網絡，是由五個國家的天然氣營運商協同運作，將美國天然氣從地中海輸送至烏克蘭。

這條管道網路正是曾經將俄羅斯天然氣向南輸送至歐洲的跨巴爾幹管道基礎設施。 美國能源部長賴特（Chris Wright）曾於去年11月在雅典能源會議上表示，「希臘曾是俄羅斯主導的能源供應體系的末端。如今，希臘已成為美國能源貿易進入歐洲的跳板和門戶。」

繼1月底烏克蘭國家石油天然氣公司（Naftogaz）與波蘭國家能源公司Orlen合作，透過波蘭希維諾烏伊希切終端接收約1億立方公尺美國液化天然氣（LNG）之後，3月的這批天然氣也已運抵烏克蘭。烏克蘭國家石油天然氣公司執行長科列茨基（Serhii Koretskyi）表示，光是這批天然氣就足以在嚴寒天氣下為約70萬戶家庭提供一個月的暖氣。

加上透過立陶宛的合約交付，烏克蘭現在擁有三條平行的美國天然氣運輸路線——而兩年前這些路線都不存在。

科列茨基表示，烏克蘭國家石油天然氣公司計劃在2026年進口多達10億立方公尺的美國液化天然氣。 2025年，美國液化天然氣（LNG）交付量達6億立方公尺，另有3億立方公尺已簽訂合同，將於2026年第一季交付。

報導指出，希臘合資企業的首筆商業交易標誌著更大轉變的開始。大西洋海液化天然氣貿易公司（Atlantic See LNG Trade）已與美國生產商Venture Global達成長期供應協議，該協議將於2030年生效，涵蓋20年內每年7億立方公尺的供應量。

烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）於11月與大西洋海上液化天然氣貿易公司簽署了一份備忘錄，將合作期限延長至2050年。 12月下旬，烏克蘭及其鄰國在「垂直走廊」框架內開通了兩條新的輸氣路線，進一步提升了管道網路的輸送能力。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）去年11月便曾在會議上直言不諱地指出：「現在進入希臘的大部分天然氣都不會留在希臘。」歐盟禁止進口俄羅斯天然氣的禁令——預計將於2027年底全面生效——使得這條走廊不僅成為戰時應急通道，更成為歐洲能源格局重塑中不可或缺的一部分。

