炸春捲炸到「燒廚房」 越南學生受困陽台嗆傷送醫

台中市霧峰區今（23）日上午發生民宅火警，4名越南籍學生同租一處透天厝，其中1人在炸春捲，疑似沒有關火，導致廚房發生火災，濃煙瞬間瀰漫整棟屋子，1名女學生受困2樓陽台，消防人員獲報到場將人救出，還好沒有大礙，而炸春捲為什麼會炸到起火？其他越南小吃店業者指出，民眾自己在家炸春捲，容易因為油鍋放的油不夠多，炸的過程中熱油噴濺，引發火勢。

春捲放入油鍋，滋滋作響，小火慢炸，金黃酥脆的炸春捲，起鍋擺盤，這是越南在地美食，有在台的越南學子想念家鄉味，在家炸春捲引發火災，透天厝冒出陣陣白煙，消防人員進入屋內，很快就將火勢撲滅。

火警就發生在台中霧峰，當時還有一名女子，一度受困在2樓陽台，對面住戶說：「就煙很大，然後又有火，(從哪邊竄出來)，從廚房。」女子被救出時，輕微嗆傷躺在擔架上。

根據了解這棟透天厝，是4名越南籍的大學生租的，其中一名男子在廚房炸春捲，以為自己關小火就沒事，接著人就跑出去，起火住戶說：「(你煮什麼東西)，我在炸春捲，炸春捲，可能我忘記，我關小火。」

只是炸個春捲，怎麼會炸到廚房起火？其他專賣越南小吃的業者指出，炸春捲必須小火慢炸，過程要10分鐘，如果沒有注意油溫，很容易起火燃燒，加上民眾自己在家做，油鍋油放不夠，炸的過程油噴濺，引發火勢。

越南小吃店業者說：「油沒有放那麼多，油放不多，有時候你忘記了，很快就噴濺爆炸。」當地里長透露，這些學生因為煮東西引發火災的狀況，已經不是第一次，還好當時對面住戶發現，趕緊通報119，沒有延燒到附近住家。

