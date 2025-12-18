炸東太平洋運毒船 川普命委國吐回石油資產

▲ 美國南方司令部17日又在東太平洋海域，轟炸一艘涉嫌運毒的船隻，造成4人死亡。（圖／擷取自X影片）

[NOWnews今日新聞] 美國政府對販毒集團的打擊持續，美國南方司令部（SOUTHCOM）證實，17日在東太平洋海域轟炸一艘涉嫌運毒的船隻，造成4人死亡。與此同時，美國與委內瑞拉的對抗也在升溫，川普（Donald Trump）17日更強硬要求委內瑞拉，歸還多年前沒收的美國石油資產。

美國南方司令部18日公布，在戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示下，「南方之矛」聯合特遣部隊17日對一艘在國際水域活動、由被指定恐怖組織操作的船隻，進行致命動能打擊。

按照南方司令部的說法，情報證實該船隻正沿着東太平洋一條已知的販毒路線航行、有參與販毒活動，本次行動共擊斃4名男性子，美軍方面則無人傷亡。

川普17日在白宮並發聲指控，從1970年代開始，委內瑞拉在把石油工業國有化時，就非法奪取美國的能源開採權、油田和石油，趕走美國的石油企業，強制徵收艾克森美孚（ExxonMobil）等美企資產，現在美國要拿回來，並將近期封鎖受制裁油輪進出委內瑞拉一事，連結到過去這段恩怨。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）隨後也公開力挺川普，批評委內瑞拉的石油工業，當初是美國人用汗水、智慧和辛勞建立起來的，卻遭遇「暴政式」掠奪，堪稱史上規模最大的美國財富盜竊案，而這些資產隨後還被用來資助恐怖主義與毒品氾濫。

