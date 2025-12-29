炸機! 鹽酥雞店員手機掉油鍋 急救回竟還能正常用

南部中心／莊舒婷、林樹銘 台南高雄報導

炸雞店變炸「機」店，不過這炸的卻是手機的機。原來是台南有一間鹽酥雞店人員在工作時，不慎將手機掉進高溫170度油鍋中，店員嚇得趕緊將手機救起來，厲害的是這手機竟然沒被炸壞，還能正常使用，畫面曝光讓民眾直呼，這實在是太神奇了。

炸雞變炸機！鹽酥雞店員手機掉油鍋 急救回竟還能正常用

手機店業者表示，這款手機可以耐高溫高達１６００度。（圖／民視新聞）

一名鹽酥雞店的員工，將炸好食物夾起來瀝油後放著降溫，發現有個空檔，伸手到口袋裡，拿出手機想滑一下，結果下一秒整支手機直接掉進滾燙油鍋中，男子趕緊拿炸物撈網，將手機救起來，接著用夾子夾到旁邊處理，整個過程全被監視器拍下。民眾：「貨真價實的炸機哈哈哈。」民眾：「傻眼荒謬啊。」事發地點就在台南東區這間鹽酥雞店，網友紛紛笑說，這鍋成本好高，果然是炸機，小辣胡椒多謝謝，是傳說中的炸蘋果嗎？店員事後以文字說明幫手機報平安，表示手機經過實測，可以防水加上耐高溫170度，實際前往手機店詢問專家，業者說，其實這手機，可是能夠耐高溫到1600度。手機店業者：「特點就是耐高溫，它可以耐大概1600度以上的高溫，所以一般我們像鹹酥雞了不起大概200多度吧，手機我們裡面還是會有防水膠條，那防水膠條就不耐高溫了，它一定會腐蝕掉。」民眾：「這手機是哪個牌子的很想知道，防水又防燙又防摔。」

廣告 廣告

炸雞變炸機！鹽酥雞店員手機掉油鍋 急救回竟還能正常用

其他炸物店業者說，工作時不會讓手機靠進油鍋。（圖／民視新聞）其他專賣炸物的業者說，儘管現代人手機不離身，但只要在油鍋附近工作時，絕對不會帶著手機。其他炸物店業者：「就不會放在自己身上啊，一定是放在我們就是其他地方，不會放在這附近就對了，我們工作的時候不會去拿。」原本是炸鹽酥雞，一個不小心變成炸手機，幸運的手機沒有損壞，但也意外引發討論，原來這款手機不僅防水，也防高溫，更可以防炸。

原文出處：炸雞變炸機！鹽酥雞店員手機掉油鍋 急救回竟還能正常用

更多民視新聞報導

超渣健身教練劈腿啪拍過程全都錄 女教練存檔邀對方男友觀看結果慘了

台灣昂首向前！總統府賀年卡設計出爐 春聯「七喜春來」寓意曝光

臉書好友慫恿投資高獲利基金 59歲男險被騙70萬元

