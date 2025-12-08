炸毀整層樓！ 板橋商圈餐廳凌晨驚傳氣爆5傷

新北市 / 綜合報導

新北板橋區府中商圈重慶路，一間大樓2樓今(8)日凌晨突然發生氣爆，幾乎將2樓餐廳整層炸爛，掉落的殘骸碎片造成4人受傷送醫，消防人員搜救後，確認沒人受困，現場有3大1小的瓦斯鋼瓶，初步判斷並無違規，不過究竟是什麼原因釀成這起事故？新北市消防局長陳崇岳表示，還在釐清。

馬路上一片狼藉，玻璃碎片餐廳招牌，風管木條散落整路，消防人員不只忙進忙出，疏散屋內住戶還將附近傷者，一一檢查包紮送上救護車。目擊店家VS.記者說：「沒有預警爆出來，(有路人受傷嗎？)有。」

事發就在新北板橋府中商圈，重慶路某大樓2樓的連鎖餐廳，今日凌晨將近1點突然氣爆，目擊攤販表示當時突然聽見一聲，非常巨大的爆炸聲隨後就看見二樓，爆炸的餐廳在冒煙，從監視器畫面也可以看到，氣爆發生當下屋內物品瞬間四散白煙四起，爆炸威力強勁甚至把玻璃窗戶，噴到對街約20公尺遠直接砸到路人。

傷者老闆說：「她是下班回來的過程，她要走這段回家，剛好就遇到氣爆。」據了解主要的發爆點，是在二樓的兩間連鎖餐廳，且為同個業者共用廚房，至於現場發現有3大1小的瓦斯桶做串接，依法做為營業使用並未違法。

新北市消防局局長陳崇岳說：「整棟大樓大部分都是辦公室，在二樓的部分在9點30分結束營業，最後一個員工初步了解是10點離開，那為什麼會發生爆炸，相關原因在調查中。」

新北市板橋區區長陳奇正VS.疏散住戶說：「警察會封鎖現場，不會讓你們的財物有受到損失，好不好，我們那個門都沒有關啦，好，先不要關。」

同棟大樓七樓還有5名住戶，經過疏散都沒有安全顧慮，目前先安置在附近飯店，至於氣爆當下有5人受傷，4人輕傷送醫分別送往，附近的亞東及雙和醫院，另外有一名女性拒絕就醫，但為何深夜突然發生驚天巨響，相關單位仍在調查釐清。

