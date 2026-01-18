炸毀KK園區 除惡務盡

日前緬甸政府所有的媒體「緬甸全球新光」（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸政府宣布已徹底夷平位於泰緬邊境的詐騙園區「KK園區」，635處據點全數被炸毀。緬甸資訊部官網也有刊出這篇報導。

「KK園區」並不是合法工業園區，而是東南亞的跨國詐騙與人口販運據點統稱。它之所以「害人」，關鍵在於用騙局把人騙出國，再用暴力逼人犯罪。重點可分成五個層面說明：

一、第一步：用「高薪工作」騙你出國，其常見話術包括：「月薪5～10萬、包吃包住、不限學歷」、「客服／行政／打字員，不用經驗」、「博弈公司、科技公司、外派工作」、受害者來源包中國大陸、台灣與東南亞各國，多為年輕人、失業者、負債者。一旦到當地，「工作」立刻變調。

二、第二步：受害人進入園區後，護照、手機、證件全部沒收、被限制行動、集中住宿，門口有園區非法武裝人員看守，這時你已經是人口販運受害者，而不是員工。

三、第三步：強迫你從事詐騙犯罪，受害者會被逼做愛情詐騙（交友軟體）、投資詐騙（虛擬貨幣、老師帶單）、假客服、假公務員、博彩誘騙，詐騙對象常是中國大陸人、台灣人、日本、韓國人與歐美人。受害人若不做或沒業績，就會被打、被關、被轉賣，甚至被割器官販賣給國外需要者。

四、第四步：若業績不好或反抗，會遭遇毆打、電擊、關小黑屋、不給吃、不給睡、強迫家屬付「贖金」，或是被賣到另一個園區（人肉商品），以致有些人被虐死、被逼跳樓，一輩子無法回國，如同入地獄。

五、為何特別可怕？三個關鍵原因如下：1.國際犯罪＋地方官警包庇，園區背後有黑幫、軍閥、腐敗官員，當地報警也沒用，因為警察常與他們狼狽為奸。2.「被害者被迫變加害者」，被抓去詐騙別人，心理創傷極大，回國後還可能面臨法律與道德壓力。3.跨國救援極其困難，家屬很難找到人，需外交、警政、國際合作，有時只能靠媒體曝光。

六、為什麼台灣人特別容易成為目標？因為中文詐騙市場大，華人普遍被認為「守法、好控制」，加上許多年輕人想快速賺錢，對東南亞詐騙風險認知不足。

如今，緬甸與柬埔寨等窩藏詐騙集團的國家，已經深受其害，因為沒人敢去投資與旅遊，所以其政府全力取締，並將詐騙份子送往中國去受審，這樣做才是改善形象的作法。

台灣與其它國家每年受騙上當者難以估計，受騙金額上千億元，實在是重大的國安問題，任何國家都不能忽視，對首謀者定要嚴辦，絕對不可輕饒。（作者為大學教授）