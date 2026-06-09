炸油變航油 日本加大廢食油回收助煉永續航空燃料
（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府設立目標，要在2030年底前將10%的航空燃料替換為永續航空燃料（SAF），目前也正發起官民合作計畫，呼籲家庭與企業回收廢食用油以提煉環保燃料。
路透社報導，全球第4大經濟體的日本估計2030年將需約170萬公秉的SAF。面對龐大需求，日本政府期盼能盡可能透過回收製作永續航空燃料其中一種相對廉價原料─廢食用油，來達成自主供應。
隨中東戰事擠壓全球能源供應，讓資源匱乏的日本能源成本拉高。面臨原料稀缺、基礎設施不足狀況，目前日本國內的SAF產量僅3萬公秉，佔噴射機燃料總使用量的0.3%。全日空（ANA）與日本航空（JAL）這兩大日本的航空公司在今年5月一場SAF聯合發表會坦言「我們正面臨比預期還要嚴酷的現實」。
現在日本政府發起名為「從炸油到航油」（Fry to Fly）的官民合作計畫，聯合300多家超市、企業等機構共同回收廢食用油，以衝刺2030年達170萬公秉SAF的目標，這項計畫關鍵的原動力寄望於民眾全力支持。
日本家庭主婦渡邊真紀（Maki Watanabe，音譯）就積極回收料理留下的剩油，她這份努力正是日本全國加速生產SAF行動的一環。
渡邊說：「供飛機使用需要極其龐大的油量，所以我希望我們能收集到更多」熱愛下廚的她，每年大約能捐出40公升的廢食用油。
這股收集廢食用油的熱潮，凸顯作為全球溫室氣體主要排放源之一的航空業，在努力減少碳足跡時所面臨的嚴峻挑戰。
路透社去年一項調查顯示，全球航空業公布的SAF計畫中，最終真正落實者僅約1/5，高昂的成本長期以來一直是SAF普及的絆腳石。
然而若無法達到2030年的SAF預期目標，煉油廠和航空公司將面臨更高代價，因為屆時煉油廠可能必須尋求成本更高的進口SAF或原料，甚至可能面臨罰款，進而對航空公司產生連鎖反應。
在已通過法令強制執行SAF政策的國家例如東南亞航空樞紐新加坡，即便設定較低的永續航空燃料佔比1%目標，也得高度仰賴進口原料。
日本政府指出，業者必須在明年3月前做出最終投資決定，以便在2030年實現大規模量產，這使今年成為煉油廠SAF布局的關鍵年。
日本大型石油公司ENEOS表示，能收集到多少食用油，是決定未來是否要與三菱商事（Mitsubishi Corp）推進合資計畫的關鍵。這項計畫預定2028會計年度後生產高達40萬公秉的SAF。但從原料收集、處理、加氫到蒸餾，一整套複雜且昂貴的生產製程，意味投入SAF生產伴隨極高風險。
工程建設企業日揮控股（JGC Holdings）也表示，得有更明確的需求前景，才能證實擴大生產的合理性。日揮控股已於去年啟動日本首座商業規模的SAF工廠，工廠由日揮與大型石油企業科斯莫能源（Cosmo Energy）以及生質柴油製造商REVO International共同合資，年產能約為3萬公秉。
隨目標期限逼近，官民合作的供應鏈計畫正加大落實力度。東京都政府希望委託更多企業來提高大眾意識並協調回收工作，以開發東京780萬戶家庭的廢油潛力。
東京都在2024年僅收集微不足道的160公秉廢油後，前一個會計年度便普發1.3萬個印有QR code回收說明的塑膠漏斗。
據路透社引用日揮與科斯莫合資公司Saffaire Sky Energy的公式計算，160公秉油量只夠讓一架波音787客機飛行17小時。東京都政府官員佐藤靖（Yasushi Sato）直言：「如果我們現在不開始，2030年前根本趕不上。」
為響應此趨勢，科技大廠富士軟片（Fujifilm）今年起開始從員工餐廳收集廢油；與此同時，大型零售商如永旺（Aeon）、伊藤洋華堂（Ito-Yokado）和7-Eleven也正在賣場設置更多的回收箱。
然而，專職廢油回收的產業聯盟UCO Japan指出，即便國內每一滴使用過的食用油都被回收，總量也僅有55萬公秉，大約只能滿足2030年所需SAF的25%。
農林中金綜合研究所研究員鈴木基臣（Motoomi Suzuki）分析，由於日本幾已將企業端所有可利用的廢油回收殆盡，在「生質乙醇製噴射燃料」等新技術能投入商業化應用之前，進口SAF實際上已是不可避免的選擇，「在這種背景下，（2030年底前將10%的航空燃料替換為永續航空燃料）目標顯得野心過大」。
但他認為，基於日本對國內原料的迫切需求，使廢食用油成為近期唯一可行的選項。（編譯：黎婧/核稿：陳亦偉）1150609
其他人也在看
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
麻吉大哥8小時爆倉10次 帳戶見底、仍開25倍槓桿再戰
(記者周德瑄／綜合報導）加密幣圈知名人物、藝人黃立成（麻吉大哥）的激進投資操作再度引發全網關注。區塊鏈鏈上數據 […]
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
2026年中轉職潮來了！這4星座最適合轉換跑道，重新拿回人生主導權
2026年中星象開始進入一波很明顯的職涯洗牌期。有人會突然對原本的工作產生強烈的不耐感，不一定是薪水問題，是開始意識到自己已經卡在一個沒有未來感的位置太久了。
傅子純牙痛竟是血癌！過來人沈玉琳揭病程 父親淚曝「過世前2天」通話
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，震撼演藝圈。他在過世前2天，還打電話和父親聊天，當
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
慘況曝！ 新竹氣爆超強震撼力 整條街滿目瘡痍
新竹市東區這起嚴重氣爆造成2死2傷，爆炸威力驚人，甚至將停在門前的轎車炸飛至對街，對街店家的鐵捲門也被炸穿。初步了解，氣爆點的便當店內有4桶瓦斯鋼瓶，並設有天然氣管線，鑑識人員懷疑店家前一晚打烊前未察
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用
許多人想要永保青春，甚至不惜花大錢做醫美，但其實飲食與生活習慣更為重要。減重醫師蕭捷健指出，當血糖一旦飆高，多餘的糖會黏住膠原蛋白，進而產生糖化終產物，導致皮膚鬆垮、暗沉發黃。他也分享4個避免血糖劇烈波動的方法，並建議多攝取4類富含亞精胺的食物，例如毛豆。
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
美麥當勞員工遭同事迎面潑滾油 全身灼傷、命懸加護病房
(記者周德瑄／綜合報導）美國加州尤巴城1家麥當勞發生震驚當地的暴力事件。1名年僅20歲、才剛訂婚的男員工雅各布 […]
無視台股暴跌！ 董座一句「爬回去」 它9天拉出8漲停
無視台股暴跌！ 董座一句「爬回去」 它9天拉出8漲停
越愛你越不敢說！這3星座男「嘴上最冷、心裡最熱」，他沉默的時候才是最想你
從占星學的星盤配置來看，一個人的太陽星座（外在展現）、金星星座（戀愛模式）與水星星座（溝通表達），深深影響著他如何表達情感。有些星座男天生內建了「情感防禦機制」，明明內心已經愛到無法自拔，嘴上卻偏偏冷淡得像個冰塊。
BLACKPINK Lisa疑分手LV三公子！4大情變信號曝光 網傳男方身邊出現新歡
BLACKPINK成員Lisa與LV三公子弗雷德里克（Frédéric Arnault）疑似分手的傳聞，近來甚囂塵上，美網尤其關心此事，大家近乎以「顯微鏡式」的觀察，分析兩人不再是男女朋友。
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...
失智前兆不只健忘！醫警告「耳朵1狀況」也上榜：把大腦操壞
人隨著年紀增長，身體許多器官功能會跟著對話，但聽力退化可能是失智早期警訊。精準預防醫學會理事長張家銘表示，其實人聽到聲音之後，還需要交給大腦判斷資訊，但當聽力退化，可能因為擔心與人溝通出現障礙，導致越來越沉默，大腦刺激也會跟著變少，若想預防失智症，也應該注意耳朵健康。
50歲許路兒「短髮上癮」！網狂讚：是大學生吧
娛樂中心／尤乃妍報導女星許維恩的大姊許路兒，擁有「不老女神」稱號，平時活躍於社群平台，經常分享生活近況。近日她透露，自從愛上短髮造型後便徹底「停不下來」，凍齡外貌搭配清爽俏皮髮型，讓不少網友驚呼「好好看，是大學生吧」。