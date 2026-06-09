炸油變航油 日本加大廢食油回收助煉永續航空燃料

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府設立目標，要在2030年底前將10%的航空燃料替換為永續航空燃料（SAF），目前也正發起官民合作計畫，呼籲家庭與企業回收廢食用油以提煉環保燃料。

路透社報導，全球第4大經濟體的日本估計2030年將需約170萬公秉的SAF。面對龐大需求，日本政府期盼能盡可能透過回收製作永續航空燃料其中一種相對廉價原料─廢食用油，來達成自主供應。

隨中東戰事擠壓全球能源供應，讓資源匱乏的日本能源成本拉高。面臨原料稀缺、基礎設施不足狀況，目前日本國內的SAF產量僅3萬公秉，佔噴射機燃料總使用量的0.3%。全日空（ANA）與日本航空（JAL）這兩大日本的航空公司在今年5月一場SAF聯合發表會坦言「我們正面臨比預期還要嚴酷的現實」。

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現在日本政府發起名為「從炸油到航油」（Fry to Fly）的官民合作計畫，聯合300多家超市、企業等機構共同回收廢食用油，以衝刺2030年達170萬公秉SAF的目標，這項計畫關鍵的原動力寄望於民眾全力支持。

日本家庭主婦渡邊真紀（Maki Watanabe，音譯）就積極回收料理留下的剩油，她這份努力正是日本全國加速生產SAF行動的一環。

渡邊說：「供飛機使用需要極其龐大的油量，所以我希望我們能收集到更多」熱愛下廚的她，每年大約能捐出40公升的廢食用油。

這股收集廢食用油的熱潮，凸顯作為全球溫室氣體主要排放源之一的航空業，在努力減少碳足跡時所面臨的嚴峻挑戰。

路透社去年一項調查顯示，全球航空業公布的SAF計畫中，最終真正落實者僅約1/5，高昂的成本長期以來一直是SAF普及的絆腳石。

然而若無法達到2030年的SAF預期目標，煉油廠和航空公司將面臨更高代價，因為屆時煉油廠可能必須尋求成本更高的進口SAF或原料，甚至可能面臨罰款，進而對航空公司產生連鎖反應。

在已通過法令強制執行SAF政策的國家例如東南亞航空樞紐新加坡，即便設定較低的永續航空燃料佔比1%目標，也得高度仰賴進口原料。

日本政府指出，業者必須在明年3月前做出最終投資決定，以便在2030年實現大規模量產，這使今年成為煉油廠SAF布局的關鍵年。

日本大型石油公司ENEOS表示，能收集到多少食用油，是決定未來是否要與三菱商事（Mitsubishi Corp）推進合資計畫的關鍵。這項計畫預定2028會計年度後生產高達40萬公秉的SAF。但從原料收集、處理、加氫到蒸餾，一整套複雜且昂貴的生產製程，意味投入SAF生產伴隨極高風險。

工程建設企業日揮控股（JGC Holdings）也表示，得有更明確的需求前景，才能證實擴大生產的合理性。日揮控股已於去年啟動日本首座商業規模的SAF工廠，工廠由日揮與大型石油企業科斯莫能源（Cosmo Energy）以及生質柴油製造商REVO International共同合資，年產能約為3萬公秉。

隨目標期限逼近，官民合作的供應鏈計畫正加大落實力度。東京都政府希望委託更多企業來提高大眾意識並協調回收工作，以開發東京780萬戶家庭的廢油潛力。

東京都在2024年僅收集微不足道的160公秉廢油後，前一個會計年度便普發1.3萬個印有QR code回收說明的塑膠漏斗。

據路透社引用日揮與科斯莫合資公司Saffaire Sky Energy的公式計算，160公秉油量只夠讓一架波音787客機飛行17小時。東京都政府官員佐藤靖（Yasushi Sato）直言：「如果我們現在不開始，2030年前根本趕不上。」

為響應此趨勢，科技大廠富士軟片（Fujifilm）今年起開始從員工餐廳收集廢油；與此同時，大型零售商如永旺（Aeon）、伊藤洋華堂（Ito-Yokado）和7-Eleven也正在賣場設置更多的回收箱。

然而，專職廢油回收的產業聯盟UCO Japan指出，即便國內每一滴使用過的食用油都被回收，總量也僅有55萬公秉，大約只能滿足2030年所需SAF的25%。

農林中金綜合研究所研究員鈴木基臣（Motoomi Suzuki）分析，由於日本幾已將企業端所有可利用的廢油回收殆盡，在「生質乙醇製噴射燃料」等新技術能投入商業化應用之前，進口SAF實際上已是不可避免的選擇，「在這種背景下，（2030年底前將10%的航空燃料替換為永續航空燃料）目標顯得野心過大」。

但他認為，基於日本對國內原料的迫切需求，使廢食用油成為近期唯一可行的選項。（編譯：黎婧/核稿：陳亦偉）1150609