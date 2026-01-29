炸物、燒烤別再吃！會生成「這種」致癌物傷害腎功能

近年有研究發現，吃進越多的油炸、燒烤等高油、高糖、高鹽食物，體內生成的有害化學物質「丙烯醛」會明顯增加，加速糖尿病、心臟病、高血壓患者腎病變嚴重程度，有臨床實驗證實，活性碳能夠幫助過濾體內的丙烯醛，避免腎功能惡化。

丙烯醛活性超高 有高致癌風險

台北市立聯合醫院中興院區腎臟科主任劉文勝指出，「丙烯醛」是一種活性很強的有害化學物質，被世界衛生組織國際癌症研究機構列為2A級致癌物，長期暴露會有罹患肺癌、膀胱癌的風險，活性是雙氧水的10倍，在人體內會誘發氧化壓力與慢性發炎反應，造成細胞DNA的損傷，增加癌變風險。

劉文勝進一步解釋，丙烯醛同時是糖尿病、高血壓、心臟病惡化的促進因子，當患者體內的丙烯醛過多會損害人體組織。就糖尿病來說，當患者體內的丙烯醛明顯增加，會影響血糖控制，加速糖尿病併發症的發生，所以也會加速腎臟病發病。

高油、高糖、高鹽的食物 都會在體內生成丙烯醛

人體中的丙烯醛來源有2種，外源性的來源包括吸菸和吸入燒烤產生的炊煙。劉文勝說，隨著吸菸人口減少，人體內的丙烯醛來自內生成的比例偏高，當吃進高油、高糖、高鹽的食物，例如炸雞、甜食等重口味的食物越多，經身體吸收和代謝後產生的丙烯醛越多。

劉文勝說，丙烯醛會和人體內的蛋白質結合形成大分子毒素，經腸道吸收後進入血液，健康的人不論毒素分子大小，都能順利排出，但是對腎病變患者來說，會加速腎功能的惡化，洗腎只能過濾小分子毒素，大分子毒素仍會累積在體內。

台北市立聯合醫院中興院區與陽明交通大學合組的研究團隊，去年發表有關慢性腎臟病患體內的環境毒素丙烯醛與口服活性碳的相關研究，證實口服活性碳可以吸附人體內的丙烯醛。

活性碳可吸附丙烯醛 改善腎功能

實驗觀察81名腎病變第三、第四、第五期的腎臟病患，在使用口服活性碳膠囊1個月後，腎絲球過濾率（eGFR）數值顯著提升，血清肌酸酐（Cr）、尿素氮（BUN）數值都下降，代表腎臟的負擔減輕，代表腎功能改善。

劉文勝指出，實驗所使用的活性碳膠囊，有3層保護層包裹，可以通過胃酸和腸道的鹼性環境，不會吸附食物所含的營養素，膠囊的第三層直到大腸源頭才崩解，可以過濾進入大腸的食物殘渣中的毒素，以及細菌發酵產生的毒素，再隨糞便排出，藉以降低體內的丙烯醛濃度。

研究團隊又進一步試驗，讓腎病變患者服用活性碳膠囊3個月，同樣證實有降低丙烯醛、改善腎功能的效果。

炸物、燒烤 能不吃就不吃

劉文勝說，這項研究對於糖尿病和慢性腎病變第三期以上的患者來說，最重要的啟示就是盡量避免吃燒烤、油炸和高糖、高鹽分的食物，可以減少體內丙烯醛的生成，就能避免腎功能的惡化和罹癌的風險。

另一方面台北市立聯合醫院呼籲民眾，注意空氣品質和飲食攝取、戒菸，才能遠離丙烯醛的暴露，減少對健康的危害。

