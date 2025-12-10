炸藥得標廠商為室內裝修公司？ 國防部澄清：有登記國際貿易業

民進黨新北市議員林秉宥2025.12.10於臉書FB發文指出，國防部公開招標採購炸藥原料（RDX），但得標廠商卻是一家室內裝修公司，國防部澄清，該公司具備國際貿易業資格，符合公開投標相關規定。截自林秉宥臉書



新北市議員林秉宥今天（12/10）在臉書發文指稱，國防部公開招標採購炸藥原物料，但得標廠商卻是一家「室內裝修公司」，國防部晚間澄清指出，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。而今年11、12月兩度開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審該公司具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，國防部強調，「福麥公司」並非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。國防部並將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

民進黨新北市議員林秉宥2025.12.10於臉書FB發文指出，國防部公開招標採購炸藥原料（RDX），但得標廠商卻是一家室內裝修公司，國防部澄清，該公司具備國際貿易業資格，符合公開投標相關規定。截自林秉宥臉書

針對媒體報導「炸藥標案得標廠商為室內裝修公司」乙情，國防部今(10)日說明，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部指出，該案經採購室於 114年11 月18日、12 月 2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部強調，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

