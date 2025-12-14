即時中心／顏一軒報導

藍委王鴻薇、徐巧芯與馬文君聲稱，得標國防部「RDX」5.9億軍售案的「福麥國際室內裝修公司」，今（2025）年3月曾標得中科院「女王陛下炸藥（HMX）」採購案；中科院對此已澄清，福麥公司於同年9月30日取得美國國務院（United States Department of State）的輸出許可，而且經駐美人員查證屬實，此案交貨期限為2027年4月3日，亦可提前於明（2026）年3月中旬交貨。另針對相關案件遭藍營質疑為「賴友友」等情，「福麥」今（14）日晚間發布三點聲明駁斥，公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」，同時，得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，也將依法追究相關法律責任。





福麥公司就媒體報導火藥軍購案之聲明

針對近日本公司得標國防部RDX採購案一事，部分立法委員質疑及媒體與網路流傳之不實傳言與指控，本公司特此嚴正聲明如下：

一、本公司得標過程禁得起檢驗，具備履約能力。

本公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年之臺灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。本公司並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證本公司具備實務操作經驗與如期履約之能力。

二、公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。

福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，渠等在賴清德總統任內及賴清德總統擔任臺南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

三、臺灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，本公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。

本案所涉及之RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。相關不實指控與假訊息，已對臺灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。福麥公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相關法律責任。







廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／炸藥採購案遭影射「賴友友」 福麥三點聲明：依法追究法律責任

更多民視新聞報導

最新／日本福岡巨蛋附近爆砍人！ 2人背部濺血 警追緝60多歲男嫌疑犯

最新／江啟臣正式表態了！宣布參選台中市長 和楊瓊瓔爭取藍營提名

詐騙手法日新月異！視訊會議也出事 打詐論壇示警：企業成新目標

