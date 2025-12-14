炸藥採購案遭點名「賴友友」 福麥聲明反擊：擁美獨家代理權經得起檢驗

記者盧素梅／台北報導

藍委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君日前揭露俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，由資本額只有0.19億的「福麥國際室內裝修公司」得標。(圖／翻攝自王鴻薇臉書

國防部決標金額達5.9億的「RDX海掃更」（旋風炸彈）採購案案，由資本額1900萬、經營室內裝修的福麥公司得標，遭到在野黨的質疑及抨擊，對此，對此，福麥今（14）日發布聲明嚴正澄清，得標過程禁得起檢驗，已取得美國獨家代理權，具備履約能力，負責人及家人也並無任何政黨背景、絕非「賴友友」，再有不實指控，將追究法律責任。

福麥公司聲明強調，得標過程禁得起檢驗，具備履約能力。公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備，並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證本公司 具備實務操作經驗與如期履約之能力。

網路粉專指控福麥公司負責人及家族為「賴友友」，福麥透過聲明澄清否認。（圖/翻攝自臉書）

福麥公司聲明指出，公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。 福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，渠等在賴清德總統任內及賴清德總統擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

福麥公司聲明並指出，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，本公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。本案所涉及之 RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易， 實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

福麥公司聲明也強調，相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。福麥公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應 鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈 不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相 關法律責任。

