炸藥標案公司同地址衛廚商 網友驚：兼營槍砲彈藥刀械

國防部近期決標金額達5.9億元的RDX海掃更炸藥採購案，得標廠商竟是專營室內裝修的福麥公司，引發外界議論。PTT網友更挖出福麥公司位於台南相同地址的另一間衛廚用品公司，營業項目除了家具、廚房、衛浴等之外，竟然還有槍砲彈藥刀械輸出入業，令人大開眼界。

福麥公司現址另設有1家衛廚用品公司，營業項目包含 槍砲彈藥刀械輸出入 。(圖/中天新聞)

室內裝修商幫國防部採購高性能炸藥的新聞曝光後，有網友11日在PTT附上多張網頁截圖、以「裝修老闆任槍炮輸出入業公司監察人」發爆卦文表示，裝修老闆任槍砲彈藥刀械輸出入業公司監察人，他在想李老闆哪裡來的底氣進口炸藥？「這個是被爆出的裝修公司負責人、地址、電話，以上皆為公開資料鄉民都可以去查詢。」

網友表示，往下繼續看，看到同地址的公司點下去，再往下滑發現不得了，做廚房用品可以進口軍火，結果董監事跟裝修公司負責人同名？2023/10開始登記為監察人。

(圖/截自王鴻薇臉書)

網友指出，從衛浴設備做到軍火商，一個勵志的故事！不愧是厲害的邵董，可以多角化經營。114/05/08停業，再度捲土重來，厲害了。

根據網友截圖顯示，該家衛廚用品公司的「所營事業」，包括家具、寢具、廚房器具、裝設品、建材的批發、零售，國際貿易，廚具、衛浴設備安裝工程，以及槍砲彈藥刀械輸出入業。

PTT鄉民紛紛留言，「你不給黨面子？」、「台南地點正確，裝修業賣個炸彈也是合情合理」、「哪個廚房沒火沒刀的，有槍砲彈藥刀械輸入許可也是正常的」、「現在錢難賺，斜槓公司多角化經營」、「裝修用炸藥也是很合理的」、「對啊，廚房就有化學經驗，那當然可以標」、「拆衛浴、拆裝潢用炸藥整楝炸掉是常識吧」、

「做廚具，有做油炸經驗，都有炸字，做個炸藥合情合理」、「用火藥通水管不是很正常嗎？」、「裝修釘槍也是種槍砲嗎」、「高手在民間中共怕了吧，搞砸裝修的一言不合炸你全家」、「用戰爭嚇你買軍火，這水有多深？」、「吃相超難看，青鳥全裝死」。

