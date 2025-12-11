炸藥標案引議 國防部：業者具國際貿易代理資格

（中央社記者賴于榛台北11日電）國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標廠商資格引議。國防部解釋，因國內廠商沒有火藥原物料的生產能力，因此採購設定國際貿易的條件，業者也符合「國際貿易代理」的資格。

國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標業者登記為室內裝修公司，在網路上引發討論。國防部昨天解釋，此案為國內廠商無產能項目，具備國際貿易業資格的廠商皆可投標，國防部將會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

對於炸藥標案引起關注，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，國防部長顧立雄已經說明，這是一個台灣沒有自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平也在記者會指出，有關福麥國際室內裝修公司得標一事，主因是國防部要採購火藥原物料，但經過調查，國內廠商沒有火藥原物料的生產能力，因此採購就設定了國際貿易條件，而福麥就是可以代理進口的廠商。

趙亞平說，福麥公司是經過經濟部設立合格證明有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理，不僅是室內裝修，具符合國際貿易代理的資格。（編輯：翟思嘉）1141211