炸藥標案惹議 國防部專案報告：投標廠商需3項資格

針對國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥標案爭議，國防部部長顧立雄15日將赴立院做「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」專案報告。(本報資料照片)

針對國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥標案爭議，國防部部長顧立雄15日將赴立院做「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」專案報告；報告指出，考量以往火藥類購案投標廠商資格之一致性，依循往例訂定「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項資格，並確保廠商具有進口貨品供售能力。

專案報告指出，火藥原物料為國防軍備重要物資，鑒於國內廠商目前無產製能量，迄今採購方式廠商均以進口方式供貨，國防部於履約交貨時，均落實查驗廠商提供輸出許可證明、原廠文件，並嚴格執行交貨品質查證，以確保獲得來源及品質無虞。

專案報告提到，國軍辦理火藥原物料採購受限於各國產量有限及地緣政治影響，且製造國往往優先滿足自身需求，復因嚴格輸出管制規定，易造成原產地供貨不穩定，國防部在政府採購法規範下，公平合理檢討訂定廠商資格，以廣徵商源獲得所需軍品，現就「廠商資格標準訂定及審認作法」實施報告。

專案報告表示，針對「RDX海掃更」購案廠商資格標準訂定及審認作法，廠商資格為掌握市場供應情形，需求單位軍備局第205廠於採購前辦理公開徵求國內商源，結果確認國內廠商仍無火藥原物料產製能量，需以進口現貨供應，考量以往火藥類購案投標廠商資格之一致性，依循往例訂定「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項資格，並確保廠商具有進口貨品供售能力。

專案報告指出，押標金及履約保證金制度為確保投標廠商具誠意參標，防止惡意棄標等影響採購公正行為，招標文件要求廠商投標時應繳交預算金額百分之三（新臺幣2474萬元）之押標金擔保，以保障合約如期簽訂，並應於決標次日起18日內繳交履約保證金（預算金額百分之五為新臺幣4123萬元），以督促其依約履行。

專案報告提到，廠商資格審認作法，本案資格審認係依招標文件所列之廠商資格條件逐項審查，確認合法及完整性，作為判定合格之依據，同時為杜絕紅色供應鏈，確保國家安全，招標文件均律定不允許「大陸地區廠商」、「第三地區含陸資成分廠商」及「在台陸資廠商」參與投標。

專案報告表示，廠商應於決標次日起180個日曆天內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另案內標的屬限制性貨品輸入（出）管制品項，並應依經濟部訂頒「貨品輸入管理辦法」規定，獲得進口同意文件；國防部加強查驗原物料訂購、簽收及證明文件等資料，後續廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約並沒收履約保證金及刊登停權等行政處分，以維護機關權。

