炸藥標案惹議 顧立雄：該代理商具投標資格 將落實交貨查驗

國防部一項決標金額新台幣5.9億元的炸藥標案得標廠商資格引發爭議。國防部長顧立雄今天(11日)表示，由於台灣沒有自製產能，因此只要具有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料者，都有資格投標，國防部也會在交貨時落實查驗。

國民黨立委王鴻薇在臉書透露自己接獲爆料，指國防部標案編號(JE15005L097)RDX(Royal Demolition Explosive, 又稱旋風炸藥)公開招標採購決標公告，預算金額新台幣8億元，決標金額5.9億元，但得標公司是「福麥國際室內裝修公司」，從Google街景圖搜尋出現一家三星級旅館，她質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」

對此，國防部長顧立雄11日於立法院受訪表示，這是一個國內沒有自製產能的原物料採購案，該公司具有國際貿易代理商資格，只要能提出相關證明，便有資格投標，國防部也會落實輸出許可及交貨時原廠來源證明等查驗工作。顧立雄：『(原音)這沒有國內自製產能，他只要有代理商的資格，能夠向原廠取得輸出許可證明跟原廠的來源的證明，提供這樣火藥的原物料，經過查驗屬實就可以履約。最主要是說他是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關的這些從事國際貿易業者他只要有辦法取得，我想就能夠獲得我們想要的火藥原物料。』

對於在野黨關切未來有無可能在台灣生產先進武器，確保交貨時程不會落後，顧立雄表示，相關國防自主能力都要務實精進推動，無論是透過技術移轉、共同研發、共同生產，都是國防部應該努力的方向。