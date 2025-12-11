炸藥標案掀議 顧立雄：能取得原廠許可證明就可履約

（中央社記者王承中台北11日電）國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標廠商資格掀議。國防部長顧立雄今天表示，這是國內沒有自製產能的火藥原物料採購，最主要是代理進口，而不是需要有自製的產能。有代理商資格，能取得輸出許可證明跟來源證明，查驗屬實就可履約。

國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。國防部10日表示，此案為國內廠商無產能項目，具備國際貿易業資格的廠商皆可投標，國防部將會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

立法院長韓國瑜今天主持朝野黨團協商，研商「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」案等案。

針對炸藥標案得標廠商資格，引發各界討論，顧立雄在列席朝野協商前受訪表示，這是國內沒有自製產能的火藥原物料採購，只要具有從事國際貿易代理商的資格，能夠提出相關的輸出資格證明，經過國防部查驗屬實的話，都有資格來投標。

顧立雄指出，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，以及最後交貨的原廠來源證明的查驗。類似這樣火藥原物料的採購案，只要具備這樣的代理能力，有辦法取得相關需要的原料、證明等，坦白講，這是一翻兩瞪眼的事情，可以相當明確的認定。

媒體詢問，有立委質疑這是之前小吃店進快篩的翻版，顧立雄回應，他已經說明，國內沒有自製產能，只要有代理商的資格，能夠向原廠取得輸出許可證明跟原廠的來源證明，提供這樣火藥的原物料，經過查驗屬實就可以履約。最主要是代理進口，而不是需要有自製的產能。（編輯：張若瑤）1141211