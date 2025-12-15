炸藥標案遭疑量身定做！顧立雄2點回擊王鴻薇：拿不到輸出許可敢來投？

記者詹宜庭／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」以5.7億得標國防部RDX炸藥採購案，引發在野黨質疑是「量身訂做」。國民黨立委王鴻薇今（15日）質詢時指出，福麥國際公司過往沒有從事國際貿易，現在來投標不奇怪嗎？對此，顧立雄回應，不論過去有多少實績、資本額有多少，沒有辦法取得輸出許可證明就沒辦法履約，「投標時就要思考是否有辦法拿到輸出許可證明，如果拿不到輸出許可證明，它敢來投標嗎？」

王鴻薇質詢時質疑，資本額難道不重要？如果今天門檻這麼低，難道沒有國安疑慮？而且這些標案屬於國安機敏標案，這沒有國安疑慮嗎？有心人士想標國防部標案非常容易，國內登記有案、從事國際貿易業的廠商有多少家？顧立雄指出，國防部查到，從過去2011年至今，包括B炸藥等火藥原物料等都採取公開招標，廠商資格都是如此，也就是說對於採購案能否成功執行要素，顯然不在資本額的多寡。

王鴻薇提到，國內登記貿易業高達32萬家，但有規模、從事國際貿易業的只有1100家，而福麥從2021年至2024年，進口金額是零，長期都沒有進口任何品項，只有在今年標中科院、國防部案子才出現進口金額，這不奇怪嗎？社會不會質疑嗎？工程會有採購法，對於政府機關投標廠商資格，特別是巨額採購，本來就有認定標準，難道國防部是化外之民嗎？

顧立雄說，首先，這是進口現貨供應具有國際貿易代理資格，對合約控制手段在於必須取得輸出許可證明，輸出許可證明遠比廠商資本額或過往實績還重要。不論過去有多少實績、資本額有多少，沒有辦法取得輸出許可證明就沒辦法履約，拿到輸出許可證明才可以往下走，投標時就要思考是否有辦法拿到輸出許可證明，如果拿不到輸出許可證明，它敢來投標嗎？再來，原廠製造證明就要和代理商講好，原廠用專船運輸抵台，還沒有交易抵台前所有風險都是由它負擔，並不是由國防部負擔。

王鴻薇再質疑，過去沒做過進出口的公司，現在去國外說要進口RDX，這樣可以順利取得輸入許可證明？這樣怪不怪？顧立雄說，所有從事國際貿易業者都有可能性能取得，「如果委員可以去看過去20年來所做的火藥原物料購案，所能得標的廠商都是從事國際貿易業者」。

