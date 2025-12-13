炸藥軍購案扯上台南市議長？遭控與福麥關係好邱莉莉祕書提告

台南市議長邱莉莉社尋粉專12日深夜發文，指出遭網路惡意抹黑，是不實指控。（擷自邱莉莉臉書粉專／程炳璋台南傳真）

台南市議長邱莉莉社尋粉專12日深夜發文，指出遭網路惡意抹黑與軍購案有關，並秀出服務處祕書報案單。（擷自邱莉莉臉書粉專／程炳璋台南傳真）

國防部6億炸藥軍購案愈燒愈旺，有網友聲稱接獲爆料發文，暗指得標公司與台南市議長邱莉莉團隊關係匪淺，甚至爆料得標公司全家都與邱的祕書陳明才交好。陳明才怒指是子虛烏有的指控，質疑是假帳號的網軍攻擊，12日深夜赴派出所提告「加重誹謗罪」。警方連夜提交給刑事局展開網路調查。

1名自稱是「自由媒體人」的網友聲稱接獲公司員工匿名爆料，12日中午透過臉書發文，指出得標國防部炸藥軍購案的福麥裝修公司是家族企業，公司高層都是民進黨員，全家人與邱莉莉議長服務處祕書陳明才關係要好，拿下標案都是靠民進黨的關係。還附上陳明才參加活動的照片。

該網友13日再度發文，特別圈出福麥公司地址與邱莉莉登記住處地址，嘲諷式指出邱莉莉政治獻金登記的房屋就在福麥公司附近，並稱「巧了，真的好巧」，似有意連結雙方關係。

陳明才第一時間向媒體否認，直斥完全不認識福麥公司的人，根本是空穴來風的謠言，「最多是騎車經過公司看過看板」。邱莉莉團隊認為，整起網路謠言還費心做出連結關係圖卡，意圖便於散布，明顯是網軍發動攻擊，刻意在網路社群帶風向，質疑是「黨內政敵」策畫。隨即由陳明才赴派出所報案，提告加重誹謗。

邱莉莉12日深夜透過臉書粉絲頁發文，指稱網路不實謠言抹黑自己與服務處同仁，已完成蒐證提告，並秀出陳明才報案單，質疑是假帳號，要揪出幕後的「影舞者」。

警方表示，該案已受理報案，全案連夜報請刑事局透過臉書公司協助展開網路調查。

