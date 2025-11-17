炸街猴圍毆正義哥 中市挨轟治安惡化

▲陳姓男子持滅火器朝一部賓士車噴灑。（圖／翻攝網路，2025.11.17）

[NOWnews今日新聞] 台中市逢甲商圈今凌晨驚傳多部炸街車影響附近居民安寧，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，慘遭趙男等人持球棒毆打，頭部縫15針，警方雖逮捕鬧事的8人，但影片在網路瘋傳，多位市議員批評台中治安長期惡化，炸街車成「民怨之首」。市長盧秀燕強調，為非作歹的是壞人不是警察，請支持警方執法。

趙姓男子等人今（17）日凌晨1、2點許，駕駛5部改裝的賓士、BMW、豐田阿法等車在西屯路、寶慶街一帶繞行，車輛噪音嚴重干擾居民安寧，45歲的陳姓民眾看不過去下樓理論，因認為其中1輛白色賓士車想撞他，拿起滅火器朝賓士車噴灑，引發車主不滿，5、6人分持球棒加入圍毆，將陳男打趴後一哄而散。

警方獲報後趕至現場，當場逮捕其他5人，下午再逮捕3人，8人多有前科，訊後依《傷害罪》等罪嫌移送偵辦。陳姓男子全身多處擦挫傷，送醫後頭部縫15針，受害者父母說，兒子只是去勸導對方「不要吵，明天要上班」，卻慘遭毆打。

藍綠議員今針對此事質詢，國民黨市議員朱元宏稱許警方反應迅速，要求市府持續強化夜間巡邏。由於涉案者似在附近處理暴力討債糾紛，他呼籲市府加強處理高利貸案件。

民進黨陳淑華、陳俞融則批評，台中市治安惡化是長期問題，街頭砍殺、追逐、飆車炸街、幫派鬥毆等事件持續上升，尤其炸街車已成「民怨之首」。此次案發地點距刑事局中部聯合打擊犯罪中心只300公尺，「黑道小弟根本沒把警察放在眼裡」。

蔡耀頡指出，根據當地民眾反映，這些炸街仔不單是路過，而是來回飆車，若相關單位早半小時處理噪音投訴，或許陳姓民眾就不會忍無可忍而出面。林德宇則問，西屯區和七期重劃區有多少治安熱點，詐欺等灰色產業人士出入，警方心裡應該清楚，市民對治安的切身感受，不會來自政府公布的各項硬指標，市府和警方應施鐵腕治本。

對此，警察局長吳敬田證實，事前有接到5通有關噪音的報案，市長盧秀燕強調警方強力執法，鬧事決不寬貸。炸街擾民非常可惡，警察局接獲報案後，立刻派遣快打部隊24人到現場，在短短半天內將8嫌全部逮捕。目前案件正偵辦當中，為非作歹的是壞人，不是警察，請支持警方執法。

