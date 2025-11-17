台中西屯區17號凌晨2點左右，一群惡煞開車沿路炸街，一名陳姓住戶被吵到受不了，拿著滅火器下去勸阻，結果遭到6人持鋁棒圍毆，被打到躺在馬路中，直接警方到場，員警逮捕5人，依照聚眾鬥毆和傷害罪移送偵辦，而陳姓住戶送醫治療，必須留院觀察

17號凌晨，數輛黑色和白色進口車在街道上不斷繞行，噪音充斥整個街區。(圖／Threads@tang_185_)

事件發生在台中西屯區寶慶街與西屯路附近，根據住戶在社群平台上分享的影像顯示，17號凌晨接近2點時，數輛黑色和白色進口車在街道上不斷繞行，駕駛猛踩油門，引擎轟隆聲加上排氣管爆裂聲，噪音充斥整個街區，導致許多隔天要上班上課的居民被吵醒。

「炸街」擾民遇抗議！住戶噴滅火器，慘遭6惡煞持鋁棒痛毆。(圖／Threads@tang_185_)

被噪音激怒的45歲陳姓住戶拿著滅火器走出家門，對著白色進口轎車噴灑以宣洩怒氣。然而，車上的惡煞不僅不罷休，還試圖開車撞人。接著，惡煞下車拿著鋁棒對住戶進行攻擊，其他嫌犯也蜂擁而上，至少6人一起圍毆該住戶。

45歲住戶怒噴白色轎車，惡煞持鋁棒狂毆躺地男不放。(圖／Threads@tang_185_)

監視器畫面顯示，陳姓住戶在6打1的情況下被打到雙手抱頭，無力抵抗。即使住戶已經躺在地上，惡煞們仍繼續毆打。住戶抓到空檔起身，試圖躲進惡煞的轎車逃命，但對方將車門卡住並朝駕駛座繼續揮棒。最後，惡煞將住戶拽下車後丟包，有人開車落跑，有人躲進運兵車，在警車到達前全部迅速離開現場。

陳男遭6惡煞圍毆躲車內，遭拽下丟包警已逮5嫌。(圖／Threads@tang_185_)

警方到達時，發現受傷的住戶全身是傷，倒在網狀線上等待救援。西屯派出所長王凱政表示，警方已逮捕以29歲趙姓男子為首的5名嫌犯。被打的陳姓住戶已就醫治療，目前仍在醫院觀察中。警方指出，現場監視器拍到惡煞一開始就聚集在路口，有人違停在行人穿越線上，現場至少有5輛車，而參與打人的有6人，實際在場鬧事的人數顯然更多。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

