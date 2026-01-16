炸雞啤酒大叔成功甩肉18公斤 三高、呼吸中止症靠「這招」改善

臺中醫院家醫科減重門診張祐維醫師（中）、陳德鉦藥師（左）、營養科盧靜詩主任（右）提醒大家吃大餐要節制，還要記得多吃蔬果跟運動，才能遠離肥胖上身。圖/台中醫院提供





台中一名38歲的科技業工程師，因長期面對龐大工作壓力，習慣靠炸雞、啤酒與可樂來紓壓，短短兩年間體重飆升至86公斤。肥胖不僅讓他出現三高問題，更引發重度睡眠呼吸中止症，每小時呼吸中斷高達67次，睡覺時必須依賴正壓呼吸器才能呼吸。為了找回健康，他在去年農曆年前走進衛生福利部臺中醫院減重門診，開啟了一場橫跨八個月的變身之旅。

這場成功的減重戰役，關鍵在於醫療介入與生活型態的雙重變革。在臺中醫院家醫科張祐維醫師的指導下，患者透過合適的減重口服藥物輔助，並展現極強的自律精神，嚴格執行跑步運動與飲食調整。經過八個月的努力，他成功減去18公斤，體重回落至68公斤的標準體態。令人振奮的是，他的睡眠呼吸中止症次數大幅降至每小時13次，從重度轉為輕度，不但甩掉了呼吸器，三高數值也全數恢復正常，甚至練出了精實的六塊肌。

現代人工作壓力大常以炸雞配啤酒紓壓，一不小心就出現肥胖問題（圖為示意畫面，非個案）。圖/台中醫院提供

針對近年風靡的「瘦瘦針」或「控糖針」等腸泌素藥物，張祐維醫師特別提醒，雖然這類藥物在體重管理上效果顯著，但並非人人適用。包括嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦、胃腸功能極差、胰臟炎病史，以及嚴重糖尿病視網膜病變等「六類族群」應避免使用。醫師強調，減重藥物是治療疾病的醫療手段，而非美容保養品，民眾在使用前務必經過專業醫師評估，以免造成身體負擔。

隨著農曆新年將至，面對滿桌美食的誘惑，保持身材與健康仍有秘訣。臺中醫院營養科盧靜詩主任建議，掌握正確的用餐順序是關鍵：先喝清湯增加飽足感，接著攝取蔬菜與魚肉蛋白質，最後才吃年糕、蘿蔔糕或米飯等澱粉類。此外，張醫師也呼籲減重者應謹守「三要原則」，即適度補充蛋白質、補充關鍵營養素並搭配重力訓練，才能避免肌肉流失演變成「泡芙人」，以最健康、窈窕的姿態迎接新年。

