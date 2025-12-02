炸雞堡吃到牽絲！民眾咬下驚見「整塊生肉」：超級扯

有民眾到速食連鎖店買炸雞堡，結果咬下第一口就吃到紅色生雞肉。（示意圖／東森新聞）





有民眾到速食連鎖店買炸雞堡，結果咬下第一口就吃到紅色生雞肉，嚇得當場停口也氣得直呼超級扯。雖然門市人員隨即道歉並更換新漢堡，還加送雞腿，但民眾早已倒胃口。

業者回應表示，門市人員未依照標準流程操作，提前起鍋且未確實檢查熟度，未來會加強教育訓練。

這名男子購買炸雞堡套餐，原以為可以大快朵頤，沒想到剛咬下漢堡就發現肉質透明牽絲，掀開麵包後更是嚇傻，金黃色麵衣下的雞肉竟然整塊未熟，內層呈現紅色生肉。

他氣得向店家反映，店員立刻致歉並換上一份新的炸雞堡，再補上一隻雞腿，但男子表示心裡已經「整個不行」。

速食業者表示，該門市未依標準作業流程操作，才會造成餐點未熟即提供給顧客。公司已要求門市加強教育訓練、督導及檢查機制，以避免類似事件再次發生。未煮熟的雞肉恐影響健康，也讓消費者留下陰影。

