炸雞堡咬下驚見生肉 頂呱呱認：門市人員未依標準操作流程

有消費者購買炸雞堡套餐，卻吃到生雞肉，業者坦承門市人員未依標準操作流程。（翻攝自頂呱呱官方網站）

頂呱呱桃園機場店出包了！有消費者購買炸雞堡套餐，卻吃到生雞肉，業者坦承門市人員未依標準操作流程，提前起鍋且未完整檢查熟度，導致餐點品質不符規範，已於第一時間補償並向消費者致歉。

有消費者向媒體投訴表示，今（12月1日）下午在頂呱呱桃園機場門市店買了1分TKK炸雞堡套餐，咬下後竟發現「牽絲」，打開查看發現麵包夾著的炸雞雖有金黃色麵衣，但雞肉卻是完全沒熟。消費者質疑，炸雞堡裡夾的是有骨頭的雞腿，抨擊「荒唐」「超級扯」。

廣告 廣告

對此，頂呱呱指出，經內部調查確認，當時門市人員未依標準操作流程，提前起鍋且未完整檢查熟度，導致餐點品質不符規範，對此深感歉意，門市人員除立即到錢並更換產品與提供補償，也詢問對方是否能留下聯繫方式，若有身體不適將協助處理，最後強調會加強教育訓練及檢查機制。

更多鏡週刊報導

春水堂新人「拿錯壺」害3人送醫 中市府勒令停業再移送法辦

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

超越365元鹹酥雞男！大學生徵陪玩東京「體驗女友感」 要她排行程還AA制網友酸爆了