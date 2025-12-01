炸雞堡外皮金黃酥脆 咬下卻驚見生肉！頂呱呱認了：員工太早起鍋

頂呱呱桃園機場門市今日有消費者吃到生雞肉，業者證實因員工操作不當提早起鍋，已更換餐點並承諾處理後續身體不適。(圖為頂呱呱桃機門市示意) 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 一名消費者今(1)日下午在頂呱呱桃園機場門市點了炸雞堡套餐，卻吃到未熟雞肉。業者證實，因員工未按標準作業流程操作，太早起鍋又沒檢查熟度釀禍，除當場更換餐點與補償雞腿，也承諾會負責後續身體不適的處理。

這起食安驚魂發生在桃園機場門市，民眾向媒體投訴，滿心期待享用套餐，打開包裝看外觀一切正常，麵衣炸得金黃，沒想到大口咬下口感怪異。仔細一看，夾層雞肉根本沒熟，生肉組織清晰可見，甚至出現相連的纖維絲狀，嚇得不敢再吃，隨即向店家反映。

頂呱呱則是立即展開內部調查並坦承疏失。業者說明，經確認是當時負責的門市人員未確實遵守標準操作流程(SOP)，在油炸時間未到的情況下就提前將炸雞起鍋，後續也沒有落實熟度確認的檢查步驟，才導致品質不符規範的產品送餐到客人手中。

事發當下接獲反映後，門市端隨即致歉，並緊急更換一份全新的炸雞堡，另外多致贈一隻雞腿作為補償。頂呱呱指出，現場人員也有主動詢問消費者意願，希望能留下聯繫方式，若顧客返家後出現任何身體不適狀況，公司將會協助後續醫療或其他必要處理。

頂呱呱強調，食品安全絕對是經營的最高原則，對於此次嚴重疏漏深感抱歉。目前已嚴令要求該門市加強員工教育訓練，並會完善督導與檢查機制，嚴格把關所有品項都必須符合標準作業流程，持續強化內部管理，避免類似情況再次發生，確保消費者能吃得安心。

