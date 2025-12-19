炸雞女闆娘爬山爬到人夫床上！ 旅館「鬥陣」70次

新北地院法官判曾女應賠償正宮20萬元。（示意圖／翻攝自pixabay）





新北市一名曾姓炸雞店女闆娘，加入登山社認識已婚林姓人夫，2人天雷勾動地火展開婚外情，直到去年2月間，林男妻子發現2人的曖昧訊息，這才發現丈夫出軌，忍不住質問丈夫「這二年半，你沒有跟我『鬥陣』半次啦，你都是跟她『鬥陣』嘛，我跟你要『鬥陣』時，你根本都硬不起來」，最終丈夫寫下切結書，保證不會再與曾女見面、聯繫，並坦承2人交往2年多期間發生70多次性行為，正宮憤而對曾女提告求償，新北地院法官審理後，判曾女應賠償正宮20萬元。

正宮主張，曾姓女子與丈夫是登山社友人，去年2月間，她偶然發現丈夫以LINE傳送2人擁抱的照片給曾女，曾女則回覆「早安親愛的」，更傳送背影照，這才察覺不對勁，去年3月3日詢問丈夫時，丈夫坦言與曾女有婚外情，曾到烏來娃娃谷內洞國家森林遊樂區、板橋U2電影院約會，更前往新竹尖石鄉溫泉湯屋泡湯發生性行為，丈夫甚至還在行事曆中記載曾女的生理期週期。

正宮主張，曾女明知丈夫當時是已婚，卻逾越一般男女交往，多次發生性行為，認為曾女行為已侵犯自己配偶權，造成她精神痛苦不已，因此向她求償80萬元。

曾女則主張，自己與林男僅為登山社朋友，成員之間感情良好，言談間有多戲謔、玩笑用語，成員間也常用「親愛的」互相稱呼，並未有超越一般友誼的意思，且成員間於登山時亦須互相扶助確保安全，故常有同進同出肢體較為靠近舉止，她與林男與其他成員也有肢體較為靠近的合照，並非只特定一人。

曾女更說，自己在樹林經營炸雞店，每天下午4點營業，縱使要參加登山活動也會先行下山，反控正宮僅以丈夫單一指述與發票，而未舉證該發票是何人消費，就說她侵犯配偶權，顯不可採。

新北地院法官調閱正宮與丈夫對質的對話譯文發現，正宮稱「這二年半，你沒有跟我『鬥陣』半次啦，你都是跟她『鬥陣』嘛，我跟你要『鬥陣』時，你根本都硬不起來，你都是都完全跟她『鬥陣』」等語，認定正宮指謫丈夫與她「鬥陣」時硬不起來，顯見2人所稱的「鬥陣」即為性行為的意思。

此外，根據譯文也可見，林男坦承因與正宮感情不睦，因參加登山社團而與曾女來往，與曾女相處較為投機，自110年12月起至113年2月間多次在旅館為性行為，且林男有向曾女稱自己有妻子，並在正宮發現後，將曾女的LINE封鎖斷絕關係。

另參酌林男的手寫切結書，林男向正宮保證不會再與曾女見面或有任何聯繫，並坦承與曾女開房間性行為70多次，認定曾女確實在正宮與丈夫婚姻期間，明知林男已婚下仍與對方發生性行為。

法官認為，曾女的行為行為顯足以破壞正宮締結婚姻關係所應協力保持得信任、共同生活圓滿及安全幸福，侵害正宮基於配偶關係的身分法益，並足令正宮精神上受有相當痛苦而情節重大，考量雙方身分、地位、經濟狀況等關係後，判曾女應賠償正宮20萬元。

