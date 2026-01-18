社會中心／吳玟誼 郭文海 台北報導

千萬跑車撞外送員！昨天晚上，台北市熱鬧的〝士林夜市商圈〞附近，一輛〝麥拉倫〞左轉、要進加油站時，直接撞上對向直行的外送機車，導致騎士受傷，外送的炸雞掉落一地。而這輛McLarenGTV8，原價超過一千兩百萬，這一撞，除了賠償責任，自己的修車費用，恐怕也不少。

晚間時分，只見大馬路口車來車往，一輛黑色麥拉倫準備左轉，要進加油站，沒想到，下一秒，直接撞上對向直行的外送機車，這一撞，碰的一聲，嚇壞附近民眾。

廣告 廣告

超跑撞機車的力道真不小，除了兩車的毀損外，本來要外送的滿滿炸雞，也掉落一地，外送員被撞傷，坐在機車上，痛的無法起身，先趕緊送醫，機車還無法牽走，遺留在現場。





炸雞掉滿地！千萬麥拉倫超跑撞上外送騎士 引擎蓋烤漆鈑金毀損 維修費曝光

炸雞掉滿地! 千萬麥拉倫超跑左轉撞上外送騎士。（圖／民視新聞）





事發地點就位在熱鬧的士林夜市商圈，17號晚上7點多，麥拉倫沒禮讓車輛直行而釀禍，這下維修費恐怕不少，因為這輛McLarenGTV8，起步價就要1260萬，是結合超跑性能和長途旅行的"豪華旅行跑車"，更有帥氣的經典蝶翼式上掀車門，這回前保桿、引擎蓋烤漆鈑金毀損，維修費至少5萬以上。





炸雞掉滿地！千萬麥拉倫超跑撞上外送騎士 引擎蓋烤漆鈑金毀損 維修費曝光

炸雞掉滿地! 千萬麥拉倫超跑左轉撞上外送騎士。（圖／民視新聞）





超跑的車主，除了車損維修，還得負責騎士的相關賠償，只是附近店家都說，這裡車流量大，加油站入口更是頻頻發生車禍，怎麼降低事故比例，相關單位可要想想。





原文出處：炸雞掉滿地！千萬麥拉倫超跑撞上外送騎士 引擎蓋烤漆鈑金毀損 維修費曝光

更多民視新聞報導

入看守所首夜！林宸佑遭羈押情況曝光 獄方回應了

癌末老翁百萬積蓄隨身帶 花蓮旅館忘鎖門一夕全被偷

這是真的！怪大叔「哈士奇玩偶」屁股挖洞性侵射精

