炸雞控別錯過！繼光香香雞推「柚子＋辣醬」韓式風味餐、頂呱呱新春優惠登場

（圖／業者提供）

各種聚餐、在家追劇，絕對少不了「炸雞」，台灣兩大炸雞代表品牌，繼光香香雞和頂呱呱在新年分別端出韓風新品與新春優惠，讓吃雞這件事，從日常療癒一路延伸到年初開運。

看準韓流持續帶動飲食話題，繼光香香雞自1月15日起推出期間限定「韓式風味餐」，以經典韓式炸雞為核心，集結魚板串與韓式QQ球，打造視覺與份量感兼具的三拼組合。最吸睛的是首度採用PIZZA盒包裝，一打開就像在追韓劇時點外送的儀式感，瞬間把氛圍拉滿。

口味設計上，「韓式風味餐」一次滿足兩派炸雞控。柚子醬版本酸甜清爽，柚香在熱騰騰的炸雞外皮上綻放，成功中和油炸的厚重感，吃起來輕盈不膩；另一款韓式辣醬則走鹹香帶辣路線，辣度不嗆卻很有存在感，讓人一口接一口停不下來。

吃完鹹食後，繼光香香雞也沒忘記甜點胃的存在。韓式QQ球一次端出起士與巧克力雙口味，外皮酥脆、內餡流心，巧克力口味香甜不膩，起士則是鹹甜交織，特別適合冬天享用，從第一口炸雞到最後一顆QQ球，完整包辦一餐的幸福感。

（圖／繼光香香雞提供）

另外，頂呱呱則以濃厚台味迎戰春節聚餐潮。作為台灣第一家本土速食品牌，頂呱呱即日起至1月15日推出「開局吃雞！整年封『頂』」新春優惠，直接把「好雞運」的寓意端上桌。平日主打高人氣呱呱包，將香菇糯米飯與瘦豬肉炒香後，以完整雞皮包裹油炸，外酥內香，是不少人從小吃到大的經典回憶。活動期間2入只要119元，等於85折優惠。

假日則推出份量感十足的8塊雞新春桶，特價399元。頂呱呱炸雞堅持使用「黃金72小時」處理的新鮮雞肉，單層薄粉裹漿，搭配獨門醃料，炸出來外皮酥脆、肉質多汁，風味紮實不走花俏，正是許多人心目中最純粹的台式炸雞代表。

除了短期新春優惠，頂呱呱也同步推出「2026 KWA KWA VIP」年度會員方案，將「越吃越划算」這件事拉長到一整年。VIP專屬價499元，整合單點9折、套餐95折、每週二點數雙倍、生日85折優惠券與每月專屬優惠券；1至2月入會還能獲得加碼限定禮包，整體回饋價值超過1,200元，對高頻消費者來說幾乎是直接回本。

（圖／頂呱呱提供）

