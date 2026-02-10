炸雞會再現！ 黃仁勳與SK崔泰源會面固樁HBM4

輝達執行長黃仁勳傳出在美國矽谷一家99炸雞店再度上演經典的炸雞啤酒會。（圖／東森新聞）





輝達執行長黃仁勳傳出在美國矽谷一家99炸雞店再度上演經典的炸雞啤酒會，同桌的對象是南韓SK集團會長崔泰源。外界推測，雙方談話重點，聚焦下一代AI記憶體布局，畢竟輝達新世代AI加速器「Vera Rubin」，預計下半年登場，如何確保高頻寬記憶體穩定供應，成為關鍵關注焦點。

一口咬下吃得好香，輝達執行長黃仁勳上回飛南韓，和三星電子會長李在鎔吃炸雞配啤酒，當時更掀起人來瘋，如今到了美國矽谷又再復刻一次。

韓國媒體：「正在訪問美國的SK集團會長崔泰源，於5日在加州聖塔克拉拉，一家名為99Chicken的韓式炸雞店，與輝達執行長黃仁勳會面。」

廣告 廣告

這回矽谷炸雞傳出SK集團會長崔泰源有出席，另外，崔泰源的女兒，Integral Health執行長崔敏貞以及黃仁勳的女兒輝達機器人部門高級總監黃敏珊都一起大啖炸雞，但是哪家店這麼好吃。

油油亮亮金黃色的酥脆外皮，位在矽谷中心的99炸雞，不少Youtuber都曾來開箱品嘗，吃下肚紛紛給讚，愛吃美食的黃仁勳怎麼可能錯過呢，而這回的炸雞會一大目的，外界猜測是雙方討論了關於HBM的AI半導體。韓國媒體：「目前一直都在持續擴充，而SK海力士與三星電子，最終完成擴產的話可順利出貨。」

雙方討論HBM的供應問題，確保記憶體供應充分，畢竟輝達預計在今年下半年，推出的新世代AI加速器「Vera Rubin」，每組將搭載288GB的HBM4，外媒更踢爆，崔泰源已向黃仁勳承諾，供應不會有任何受擾的情況。輝達執行長黃仁勳（2026.01）：「首先輝達是唯一一個和所有三家HBM供應商都有合作的公司。」

各界期待「Vera Rubin」誕生，而起初供應商備受期待的美光科技，這次在競爭中被淘汰，改由SK海力士與三星電子瓜分，但並不代表美光真的全退出，只是合作重心轉至CPU端的記憶體解決方案。輝達執行長黃仁勳（2026.01）：「今天我可以告訴你，Vera Rubin正全力以赴生產中。」

年度AI盛會GTC2026，從16日到19日在加州聖荷西登場，到時候的黃仁勳也將發表主題演講，估計Vera Rubin將成為本屆大會關注焦點。

更多東森新聞報導

新／122億元！輝達總部議價完成 最快2/11簽約

OpenAI遭爆不滿輝達晶片、找上AMD 執行長急澄清

對輝達新總部充滿期待！黃仁勳：我會回來簽約

