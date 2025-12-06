炸雞桶現省逾300元！速食店年末新品優惠 漢堡買1送1開搶

【記者莊偉祺／台北報導】迎來跨年、聖誕節，方便聚餐的速食店推出新品及優惠搶客，包含全腿炸雞桶現省逾300元、買雞腿送炸雞，以及法式漢堡買1送1等，更有外型像社群平台「脆」Logo的香腸堡開賣。

即日起推出跨年新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，同步上市野生捕撈海蝦製成的限定新品點心「海派鮮脆蝦」，以及副食「WASABI雞軟骨」。多人聚餐組合則有「狂歡派對分享餐」，主打8塊全腿炸雞桶，期間優惠65折，可現省逾300元，以搶攻聖誕節與跨年商機。

廣告 廣告

推出「最炸年終慶」優惠，即日起至12月22日，經典炸雞全面下殺！包含「雞腿酷滋桶」原價410元，內用、外帶特惠價199元，內含兩隻雞腿與一斤重的腿排塊。

活動期間多項商品同步加碼，「灑粉酥炸棒腿」原價149元，內用、外帶特惠價9元；以及買3隻墨西哥醬辣雞腿加送3塊義式炸雞，原價420元，內用、外帶特惠價225元。

三商i美食會員另有專屬回饋，即日起至12月19日於APP使用3點即可兌換優惠券，包含內用、外帶「雞腿酷滋桶」會員價197元，以及內用、外帶「灑粉酥炸棒腿」會員價97元，優惠券可使用至12月22日。

近期開賣社群熱議2款漢堡，包含造型特殊的捲捲德腸堡系列，有貌似社群平台「脆」Logo的捲曲德國香腸，也有搭配脆雞排的口味，即日起至明年1月5日限定販售。

另有法式芥末豬排堡，可吃到肉質厚實的炸豬排搭配法式芥末醬，期間推出買1送1優惠（即日起至售完為止），可享雙堡104元，雙份套餐也只要149元。

即日起至12月22日推出「最炸年終慶」優惠。三商炸雞提供

造型特殊的捲捲德腸堡系列，即日起至明年1月5日限定販售。漢堡王提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

