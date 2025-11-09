炸雞福袋省794元！4大速食雙11優惠 漢堡、薯條買1送1

【記者莊偉祺／台北報導】迎來普發萬元及雙11熱潮，各大速食店也推出最低1.1折優惠來搶客，包含一次可現省794元的炸雞福袋，還有披薩只要11元，更有漢堡、薯條和飲料通通都可享買1送1。

配合全民普發1萬元及雙11熱潮，推出「驚爆雙11．最低1.1折」3大優惠活動，包含原本只在萬聖節期間才有的「黑金咔滋雞腿堡」，特別在雙11期間加碼延長。以厚實雞腿排裹上特調可可黑金粉漿，炸出「暗黑酥脆」的獨特外皮，再搭配起司與鬆軟黑金麵包，今（9日）至11月23日限時買1送1。

同步推出「雙11福袋」，內含「黑金咔滋雞腿堡20元嚐鮮券」1張（原價149元），另附「咔滋薯霸買1（大）送1（中）券」、「咔滋脆皮炸雞買1送1券」及「6塊炸雞桶288元優惠券」。福袋以限量小小兵提袋包裝，隨機附贈小小兵磁鐵掛件鑰匙圈，總價值高達903元，期間只要109元，等於現省794元、1.1折回饋，全台限量發售、售完為止。

同時，即日起加入會員，除有雞塊免費兌換券，以及香酥脆雞堡、金黃地瓜薯霸與鮮萃檸檬綠茶買1送1券可拿外，本月再加碼送「點心拼盤券64折優惠」，一次可吃到中薯、紫金QQ球、洋蔥圈與雞塊。

「黑金咔滋雞腿堡」今（9日）至11月23日限時買1送1。德克士提供

期間推出雙11「激省優惠」，即日起至11月17日，包含人氣商品買1送1最低49元起、個人餐111元起等，還有大披薩199元限時回歸，更能免費升級薄脆餅皮，現省401元！另於PK雙饗卡APP則加碼送優惠券，於11月11日、11月14日早上10點開搶「6吋個人披薩11元」、「9吋披薩111元」等。

點心拼盤一次可吃到中薯、紫金QQ球、洋蔥圈與雞塊。德克士提供

推出年終最強檔回饋活動，即日起至11月23日期間，大披薩與6塊炸雞同步推出超值優惠，包含大披薩可享外帶、內用特價199元（原價390元），6塊炸雞則是外帶、內用均特價199元（原價390元）。

期間「義式培根黃金薯」大披薩外帶199元，還能免費升級薄脆餅皮現省401元。必勝客提供

配合雙11即日起至11月20日推出「好事成雙」加碼優惠券，包含西部小華堡買、地瓜薯可享買1送1，還有火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡特價111元，更有雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡優惠組可現省129元。

期間大披薩可享外帶、內用特價199元。拿坡里披薩‧炸雞提供

雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡優惠組可現省129元。漢堡王提供

