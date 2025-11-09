炸雞福袋省794元！4大速食雙11優惠 漢堡、薯條買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】迎來普發萬元及雙11熱潮，各大速食店也推出最低1.1折優惠來搶客，包含一次可現省794元的炸雞福袋，還有披薩只要11元，更有漢堡、薯條和飲料通通都可享買1送1。
配合全民普發1萬元及雙11熱潮，推出「驚爆雙11．最低1.1折」3大優惠活動，包含原本只在萬聖節期間才有的「黑金咔滋雞腿堡」，特別在雙11期間加碼延長。以厚實雞腿排裹上特調可可黑金粉漿，炸出「暗黑酥脆」的獨特外皮，再搭配起司與鬆軟黑金麵包，今（9日）至11月23日限時買1送1。
同步推出「雙11福袋」，內含「黑金咔滋雞腿堡20元嚐鮮券」1張（原價149元），另附「咔滋薯霸買1（大）送1（中）券」、「咔滋脆皮炸雞買1送1券」及「6塊炸雞桶288元優惠券」。福袋以限量小小兵提袋包裝，隨機附贈小小兵磁鐵掛件鑰匙圈，總價值高達903元，期間只要109元，等於現省794元、1.1折回饋，全台限量發售、售完為止。
同時，即日起加入會員，除有雞塊免費兌換券，以及香酥脆雞堡、金黃地瓜薯霸與鮮萃檸檬綠茶買1送1券可拿外，本月再加碼送「點心拼盤券64折優惠」，一次可吃到中薯、紫金QQ球、洋蔥圈與雞塊。
期間推出雙11「激省優惠」，即日起至11月17日，包含人氣商品買1送1最低49元起、個人餐111元起等，還有大披薩199元限時回歸，更能免費升級薄脆餅皮，現省401元！另於PK雙饗卡APP則加碼送優惠券，於11月11日、11月14日早上10點開搶「6吋個人披薩11元」、「9吋披薩111元」等。
推出年終最強檔回饋活動，即日起至11月23日期間，大披薩與6塊炸雞同步推出超值優惠，包含大披薩可享外帶、內用特價199元（原價390元），6塊炸雞則是外帶、內用均特價199元（原價390元）。
配合雙11即日起至11月20日推出「好事成雙」加碼優惠券，包含西部小華堡買、地瓜薯可享買1送1，還有火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡特價111元，更有雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡優惠組可現省129元。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生
獨家投訴｜國道天外飛來雞籠！ 駕駛急閃車頭挨一記 國道警調查中
獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重
其他人也在看
蘇巧慧：競選對手是誰都無關 (圖)
民進黨立委蘇巧慧（前右2）9日受訪時被問及準備參選新北市長，有無預設對手等問題，她表示，為贏得服務市民機會，「這是我自己的志業」，與多少人或什麼人是競選對手沒有相關。中央社 ・ 8 小時前
南韓大學名校首次拒收學生 「霸凌黑歷史」成落榜關鍵
[Newtalk新聞] 南韓頂尖大學日前首度拒收有校園霸凌前科的申請者，引發全國熱議。《中央日報》與《印度時報》報導指出，首爾大學去年首度以「過往校園暴力紀錄」為由，拒絕錄取兩名成績優異的申請人，成為南韓高等教育體系首次明確以品格因素影響入學資格的案例。 據報導，這兩名申請者雖在「大學學業能力測驗」（CSAT）中成績亮眼，但因在國中、高中階段曾遭記錄校園暴力事件，最終遭到首爾大學拒絕錄取。包括釜山大、全北大、江原大、慶北大與慶尚大等國立大學也出現類似情況，合計共有45名學生因此失去入學資格。其中，慶北大拒收人數最多，高達22人；釜山大共有8人被拒，江原大與全北大各有5人。 據報導，自2014學年度起，首爾大已規定，曾受轉學或退學等嚴重校園霸凌處分的考生，其CSAT分數將被扣減最多兩分。《印度時報》指出，南韓的大學招生主要分為「提前招生」（考量校內成績與面試）與「一般招生」（依CSAT分數錄取）兩種，而各校對霸凌紀錄的懲處幅度不一，例如慶北大對輕微處分扣10分、中等程度扣50分、嚴重違規則扣150分。 不過，包括全南大、濟州大、中南大與忠北大在內的4所大學，去年未依此標準拒收任何學生，原新頭殼 ・ 8 小時前
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月11日晚間即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！
10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！ 活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！Yahoo好好買 ・ 10 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
比雙11更殺！誠品萬件商品1折起 博客來加碼送萬元搶客
普發1萬話題正熱，博客來與誠品順勢點燃雙11購物熱潮，誠品喊出比雙11折扣更划算的優惠，包括萬件文具禮品等最低1折起；博客來不甘示弱，同樣祭出全站萬種商品最低1折起迎戰，消費還有機會抽萬元全商品電子禮物卡。中時新聞網 ・ 4 小時前
坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元
坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元EBC東森新聞 ・ 1 天前
關西賞楓3萬有找、首爾滑雪1.35萬起 ITF旅展旅行社破盤價搶客
2025ITF台北國際旅展昨（8）日人潮爆滿，民眾熱情搶購年末與明年九個連假的各式旅遊商品。大會舞台與各單位舞台活動輪番登場，今（9）日中華航空邀請理想混蛋帶來精采演出，吸引滿滿粉絲到場支持，下午還有MAMAMOO+與幻藍小熊登場。隨著展期進入最後兩日，各參展單位火力全開，祭出年度最優惠價格，讓民眾買得盡興、買得超值。中時財經即時 ・ 7 小時前
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕 更多民視新聞報導雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」民視影音 ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 2 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 4 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前