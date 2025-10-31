為三重攤商請命 顏蔚慈要求農業局改善果菜批發市場設備環境

新北市議員顏蔚慈要求農業局改善果菜批發市場設備環境。(圖:新北市議員顏蔚慈服務處提供)

新北市議員顏蔚慈三十一日在議會總質詢，為三重果菜批發市場攤商請命，要求市府正視市場冷凍設備老舊問題，改善節能成效，並檢討租金標準。顏蔚慈指出，三重果菜批發市場冷凍庫自一九八六年成立至今從未翻新冷凍設備，導致設備年久失修長期漏水，整個冷凍庫潮濕發霉。相較台北果菜市場冷凍庫乾淨明亮、租金低廉，三重果菜市場冷凍庫每坪月租金高達五千六百元，是台北果菜市場的兩倍以上！

顏蔚慈進一步指出，台北第二果菜批發市場在一一四年更新冷凍設備，申請中央補助六千四百十五萬，並導入農業用電與離峰節電機制。改善後每月節省電費達五十多萬，減少能源浪費也提升蔬果儲藏品質。同樣是果菜批發市場，台北市節電又省錢，新北市貴又爛，實在說不過去。

顏蔚慈說，三重果菜批發市場市場是北台灣重要蔬果批發樞紐，要求侯市長應比照台北標準，汰換翻新冷凍庫設施，同時檢討節能措施與租金制度，讓市場升級的效益回饋攤商。