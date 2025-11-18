為世界杯外國觀眾 美國開通FIFAPass管道

（德國之聲中文網）明年的世界杯足球賽將在美、加、墨三國舉行。美國身為主辦國之一，宣布要給外國足球迷提供方便：只要持有國際足聯FIFA的世足賽入場券，就可以優先獲得美國簽證的面談預約。這一新設立的管道稱為 FIFAPass，尚不代表一定能申請到美簽，但可以加快申請程序。

據國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）估計，屆時到美國觀賞世界杯比賽的旅客可達1000萬人。美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）說，政府已加派400多位領事官員處理簽證申請，可讓全球80%地區的旅客在60天內預約到美簽面談。

在特朗普政府收緊移民政策的背景下，這項為了迎接足球迷的措施引發關注。不過，德國、法國等歐洲多數國家，以及東亞的台灣、日本、韓國等護照持有者，不須透過FIFA Pass路徑，本就可短期免簽停留美國。

另外，今年6月被特朗普政府禁止入境的12國公民，其中包含已晉級世足賽的伊朗，新政策雖豁免了運動員，但球迷能否循FIFA Pass管道獲簽證赴美觀賽，尚不清楚。

作者: 德正 (路透社)