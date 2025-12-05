為中天解套？國民黨版「衛星廣播電視法」逕付二讀 竟可溯及既往

記者楊士誼／台北報導

國民黨團版衛星廣播電視法規定，主管機關NCC對電視台換照，應以准予換照為原則。（圖／資料照）

國民黨立院黨團提案的「衛星廣播電視法」被外界戲稱「中天條款」，今（5）日在立法院會上逕付二讀，當中除規定主管機關NCC對於新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則。此外，修法效力更可溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件，意即若修法通過，中天可原地復活。修法並將電視台執照年限從六年改為九年，更規定遭撤銷執照者，在行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。

該版衛廣法由國民黨團傅崐萁、羅智強、林沛祥提案，稱鑑於現行《衛星廣播電視法》關於評鑑、換照等程序之規定，與最高行政法院 110 年度上字第 792 號判決意旨未符，為保障衛星廣播電視事業權益並捍衛新聞自由，重視其財產權之保障，爰擬具「衛星廣播電視法部分條文修正草案」。

廣告 廣告

修法第十條條文新增，主管機關審查衛星廣播電視事業之申設案，應於三個月內審查完成，必要時得延長三個月，並以一次為限，另第十一條將電視執照效期由原本的六年改為九年。

另第十七條修改為，電視台評鑑結果不合格者，主管機關應先輔導改善 ，再令其限期改正；其無法改正者，除新聞台應由主管機關繼續輔導改正外，主管機關得廢止其許可，並註銷其執照。即便執照遭註銷，在行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。此外也規定，本條修正通過後，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件。

第十八條更新增規定稱，主管機關對於新聞台換照申請，應以准予換照為原則。 而符合「受裁罰處分未逾九次且累計罰鍰金額未逾新臺幣五百萬元、未受停播節目或停播頻道之處分」時，主管機關不得駁回其換照申請。

更多三立新聞網報導

藍委推助理費除罪化！律師看傻「鬼才信」：變相加薪60幾萬

陳玉珍推「助理費除罪化」修法付委 傅崐萁喊「進步的法案」

沈伯洋告傅崐萁案開庭 答辯狀竟用「回收紙」民眾陳情書、個資全都露

中國實彈威嚇台灣 藍白還擋國防預算？綠：別再扯後腿了

