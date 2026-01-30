為中天解套？她轟黃國昌：從反紅媒到護紅媒 自打臉的「政治告終」將被歷史淘汰

吳靜怡痛批，黃國昌當年反紅媒，如今護紅媒？自打臉的政治告終，不是結束，而是喪鐘，終將被歷史淘汰。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院第11屆第4會期將結束，今（30）日是最後一次立法院會，民進黨指，藍白恐聯手硬闖「惡法」，包括「衛星廣播電視法修正案」、「黨產條例」等，為「中天」復台、救國團黨產解套。對此，政治評論員吳靜怡直言，民眾黨主席黃國昌當年反紅媒，如今護紅媒？自打臉的政治告終，不是結束，而是喪鐘，終將被歷史淘汰。

吳靜怡發文提及，2019年「623反紅媒」遊行，黃國昌和館長陳之漢聯手，和數萬人在凱道上高喊「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，痛批旺中集團旗下的中天新聞台「一手拿中國補助，一手在台灣製造假新聞」，他甚至直闖NCC，要求廢止相關媒體執照，並推動《國安法》修法，強調紅媒為中共宣揚一國兩制，荼毒台灣新聞品質，但這些言論，如今看來格外諷刺，「中天沒有變，但黃國昌的立場卻被硬生生掰彎了！」

她說，國民黨2025年推動俗稱「中天條款」的《衛星廣播電視法》修正草案，放寬新聞頻道執照為永久有效、溯及既往，並在訴訟期間維持執照效力，實質上是為中天解套，要讓它重返52頻道。

吳靜怡痛批黃國昌，不僅未明確反對，還說「若蔡衍明尊重新聞專業，中天可依法定程序重新申請執照」，甚至批綠營「抹紅」，聲援中天記者，在藍白聯手下，該法案已通過協商，恐在今天院會強行表決三讀通過。

「黃國昌在立院告別式中的代表作」，吳靜怡直言，這與當年喊反紅媒的他簡直判若兩人，此轉變暴露其政治機會主義的本質，黃國昌從反紅媒到默許護紅媒，不僅讓昔日支持者失望，更犧牲台灣媒體生態與民主防線，政客若為權力出賣靈魂，終將被歷史淘汰！中天復台是否會成為黃國昌的最後一舞？這將注定他政治路途即將崩塌。

