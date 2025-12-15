為中央經濟工作會議定調！習近平：遏制中國發展注定失敗

中國國家主席習近平。（圖／翻攝自《新華社》）

中國國家主席習近平在年度「中央經濟工作會議」上表示，儘管全球局勢充滿不確定性，中國所取得的成就已經證明其發展勢頭不可阻擋，同時也強調必須始終聚焦於國家既定的發展議程。

據《南華早報》報導，習近平的這番談話出現在10日至11日於北京召開的中央經濟工作會議上。在會中，中國最高領導層誓言將在持續存在的外部挑戰下進一步鞏固經濟，並為來年的政策方向訂定基調。

習近平指出，「實踐已經證明，試圖遏制中國的努力不可能成功。」他並提及中國在2021年至2025年的第14個5年規劃期間，在多個領域取得顯著的科技進展。

在罕見且直言不諱地談及中國與美國之間的貿易戰時，習近平表示，中國的回應展現了自身的「道義風骨與力量」，並且「贏得了國際社會的尊重。」

近年來，美國及其盟友限制中國取得先進技術，尤其是在半導體領域。中國將這些舉措形容為試圖扼殺其發展，並在美國主導的貿易戰背景下，加倍推動自立自強作為回應。

中國與美國於10月達成1項臨時貿易休戰協議，在韓國釜山舉行的1場關鍵領袖峰會後，雙方同意下調部分關稅。

除了外部挑戰之外，習近平也強調國內的施政重點，包括起草涵蓋2026年至2030年的第15個5年規劃，該規劃預計將於3月公布。

他強調，規劃工作必須務實、腳踏實地，避免空洞的口號與急於求成、追求快速表現而設定的不切實際目標，「所有規劃都必須立足現實，追求真實、不加修飾的成長，以推動高品質且可持續的發展。」他同時警告，對於追求魯莽、不切實際目標的官員，將嚴肅追究責任。

習近平指出，雖然即將到來的5年規劃中，部分項目若在規劃與前期準備到位的情況下，可能會提早動工，但仍必須經過嚴格審查，以防止浪費性或低效率的投資。

習近平也坦言，投資放緩是1項值得關注的問題，但他強調，無論是在實體資產還是人力資本方面，中國仍然擁有充足的投資空間。

展望未來5年，習近平誓言將嚴厲打擊數據造假與「面子工程」，要求官員必須透過紮實、以成果為導向的工作來累積政績，而非靠浮誇的表面功夫。他表示，未來將進一步完善項目評估機制，使其更精準且更具科學依據，以確保能有效引導施政績效。

中央經濟工作會議也強調，有必要「更好統籌國內經濟工作與國際經貿鬥爭」，這一用語引起了分析人士的關注。他們指出，使用「鬥爭」一詞，顯示北京方面已經評估，貿易摩擦可能長期存在，且不僅限於美國，還可能擴展至包括歐盟（EU）在內的其他夥伴。

分析人士還引述會議中「加快構建新發展格局」的表述，認為此次會議凸顯了推動「雙循環」模式的決心，力求在提升外部韌性的同時，強化內部經濟動能。

