為中選會人事拜會立院朝野 游盈隆：若通過將是台灣民主一大步

行政院推動中央選舉委員會人事案進入立法院審查程序，行政院祕書長張惇涵與中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆，今天（23日）前往立院拜會民眾黨團，游盈隆表示此次提名過程中，總統賴清德與行政院長卓榮泰已展現相當善意，期盼立法院在嚴格審查後能一致通過人事案，「這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步！」





張惇涵今天率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。行政院去年12月提出中選會委員名單，提名游盈隆擬任委員並出任主委，胡博硯擬任委員並為副主委；其餘委員提名人包括黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦），上述人選任期皆至2029年11月3日止。此外，政院另提名桃園市前副市長陳宗義擬任委員，任期至2027年11月3日止。

游盈隆表示，今天此行最重要的任務，是希望中選會人事案能在經過立法院程序後，能獲得跨黨派一致支持。他指出，近來藍綠白政治對立激烈，社會普遍期待選務機關回到健康的組織狀態，若立法院能在嚴審人選後順利通過，「這是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步」。（責任編輯：呂品逸）

