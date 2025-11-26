為中配參政修國籍法！她示警：洗人口三部曲

▲藍白放行中配參政的《國籍法》修法，綠委林楚茵指出，國民黨洗人口三部曲登場。（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立院程序委員會昨（25）日爆出激烈攻防，藍白陣營仗著人數優勢，以9比7強勢擋下政院版《財劃法》，卻大開後門放行中配參政的《國籍法》修法，引發綠營強烈不滿。對此，民進黨立委林楚茵無奈大嘆，拿到無敵星星的藍白果然加速親中，國民黨洗人口三部曲登場，藍白這輛失速列車，即將把台灣帶向深淵。

林楚茵提到，昨天程序委員會，國民黨領銜提案的《國籍法》將在週五交付院會一讀，這就是藍白合協助中國「洗人口三部曲」最新一環，還記得嗎？藍白之前念念不忘「中配六改四」，加上韓國瑜主政的立院法制局提出「近親婚姻六親等改四親等」，昨天又提出《國籍法》，讓中國配偶不用放棄原國籍就能擔任公職！

林楚茵指出，藍白上週《財劃法》橫柴入灶，未經委員會審查、逕付二讀再三讀的惡行，《國籍法》很可能這週五院會再次上演。說不定後續還會把近親婚姻六親等改四親等，讓順利入籍的中國人吃好倒相報，跟親戚假結婚真入籍，入籍之後再參政，進而滲透台灣社會！

林楚茵狠酸，也難怪國民黨主席鄭麗文會說：「讓台灣人自豪說我是中國人！」在她指示之下，國民黨跟民眾黨就會在立法院一步步打開中國滲透台灣之門！

