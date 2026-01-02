為中高齡就業加油 中市加碼獎勵金「最高領2萬」
為鼓勵中高齡民眾重返職場，並善用就業服務資源，台中市政府勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，更加碼就業獎勵金，支持45歲以上已退休及55歲以上市民朋友，返回職場再就業，協助中高齡族群穩定就業。
勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕高度重視中高齡就業議題，隨著台中市近年重大建設及大型商場陸續完工啟用，不僅帶動民生消費與產業發展，也創造更多就業機會。勞工局除持續邀集在地企業提供多元職缺外，也透過就業獎勵措施協助企業補充人力，同時支持市民朋友順利重返職場。
勞工局說明，市府推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，115年度獎勵金再加碼，只要設籍台中市且年滿45歲的求職者，向台中市就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記，並經媒合推介成功就業，每月薪資不低於最低工資標準，在同一事業單位連續工作滿30日可領取最高3,000元，滿90日可領取最高7,000元，滿180日可領取最高1萬元，最高可領取2萬元，鼓勵中高齡市民穩定就業，也協助企業留用人才。
台中市就業服務處分享，47歲王小姐過去從事倉管及行政相關工作，因原公司導入資訊系統，既有職能與需求不符而非自願離職。求職期間，王小姐曾嘗試投入餐飲業及創業，但皆未能順利發展，仍持續保持積極態度投遞履歷。後經沙鹿就業服務站安排參加徵才活動、推介面試，並說明中高齡就業獎勵金相關資源，最終順利錄取企業擔任技術人員。
就業四個月以來，王小姐認真學習油品相關知識及現場生產與品管流程，與同事相處融洽，工作表現獲得主管肯定。就服處指出，王小姐除感謝主管與同事的指導外，也特別感謝就服員積極協助推介，讓她能順利以中高齡身分進入在地企業就業，並同時申請中高齡就業獎勵金，減輕就業初期的壓力。
就服處說，各項就業獎勵與補助專案，均須透過就業服務站開立推介卡媒合就業，並於同一事業單位連續受僱滿一定期間後，始得申請獎勵金。提醒中高齡民眾求職時，可依需求申請「中高齡就業獎勵計畫」、「55就業獎勵」或「婦女再就業計畫」，事業單位亦可運用「僱用獎助」、「繼續僱用」及「退休後再就業準備協助措施」等方案，協助中高齡勞工續留職場。
勞工局補充，市府目前於豐原區陽明市政大樓、東區勞工服務中心及海線大甲區設置3處銀髮人才服務據點，提供55歲以上市民專屬的求職與求才服務，完善大台中銀髮就業支持網絡，歡迎有需求的市民朋友及企業多加利用。更多資訊可至「45+就業資源網」（https://gov.tw/LVr）或台中市就業服務處網站（https://gov.tw/Kae）查詢，也可電洽04-2228-9111分機36200。（寇世菁報導）
其他人也在看
元旦後迎好運！4星座財運旺旺來 生意接到手軟
元旦後迎好運！4星座財運旺旺來 生意接到手軟EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
2026年財運爆棚！福星高照，這4大生肖將迎來「事業、財富」雙豐收！
2026年即將到來，一股強勁的福氣正悄悄降臨！命理專家分享：對於某些特定的生肖而言，這一年將是財富與事業雙豐收的黃金期。他們長久的堅持和努力，即將迎來最豐厚的回報。究竟是哪四個幸運的生肖，將被這股強大的運勢光芒籠罩，扭轉乾坤，讓生活品質和事業版圖達到一個嶄新的高度？就讓我們來一探究竟，深入剖析這場即將到來的財運大爆發！（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
要的就是你！ 國軍招募「寶寶兵」 幽默回文網笑翻
台北市 / 簡宏圻 陳知學 王顥蓉 綜合報導 國軍招募新血使出渾身解數，現在就連寶寶們都不放過！招募員不但獨具慧眼看出寶寶的潛力，更是為每個人量身打造，寫出專屬他們的推薦文，力邀加入國軍，幽默發言立刻在網路上暴紅。民眾說：「你是蜘蛛嗎，你為什麼要這樣爬，很好笑欸。」可可愛愛的小朋友，手手腳腳一起來，在地上努力爬呀爬，一不小心就要爬進國軍的懷抱裡。長長留言寫下，現在的匍匐前進，為了長大的昂首闊步，更不忘加上一句，「加入中華民國國軍」，招募教官在社群平台上，瘋狂海巡就連寶寶都不放過，甚至這招生文，還是量身打造，小朋友憑自己努力爬上高處，登高還沒望遠，就先被國軍看到。招募人員幽默寫下，軍校翻牆會被退學，不想看到爸媽難過，所以自己沒有翻，但還是熱情邀請底迪，高三就可以來報名軍校，畢竟這傑出的體能，正是國軍需要的人才，不過網友認為，招募人員也挺有才的。海軍招募人員說：「一開始當然就是嘗試的心態，發現其實滿好笑的也滿多人想要看，我覺得光是增加曝光度，就會增加人民的好感度。」民眾說：「我覺得還滿有趣的啊，不會就死板板的那樣。」民眾說：「如果少少的話我覺得滿有趣的，可是如果每一則都看到的話會覺得有點太多。」民眾說：「就是他用幽默的方式想要再獲取一些年輕人的加入吧。」記者VS.民眾說：「(你會想要加入(國軍)嗎)，不會。」招募人員使出渾身解數，不放過任何一絲機會，不只拚招募率，更要拚民眾對國軍的好感度。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 56
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 397
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 40
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 9
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 21
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 157
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 3 天前 ・ 11
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 88
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 3
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 57
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
大谷翔平打電話確認參戰WBC 日本隊監督回想直言：整個人瞬間清醒
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，日本隊方面大谷翔平先前確定參戰，日本隊監督井端弘和被問及接到大谷電話的心情，回憶直言：「整個人瞬間清醒。」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 194