為乾妹出頭犯割喉案！高院二審判決出爐 法官怒加重刑期

新北割喉案二審加重刑期。（圖／報系資料照）

新北市某國中發生慘忍割喉案，兇嫌二審被加重刑期！2023年12月間，郭姓少年因為要幫林姓乾妹出氣，竟然直接拿刀刺殺同校國中生。新北地院認定2人犯下殺人罪，一審判決郭9年、林8年。案經上訴後，台灣高等法院今日判決出爐，郭、林兩人皆加重刑期，分別改判12年、11年。

回顧整起事件，郭姓少年以及林姓少女在2023年12月25日中午，在新北市某國中對楊姓學生割頸等，最終導致其死亡。新北地院一審判決郭、林9年、8年。郭、林2人提起上訴以後，全案進入二審階段。

台灣高等法院認為，綜合考量少年被告2人所涉非行之行為情狀、其等行為人情狀，以及基於促進其等健全自我成長與重返社會所應考量之相關事由，並斟酌檢察官、被害人法定代理人、少年被告2人及辯護人對於科刑所表示之意見，基於少年刑事司法以少年之健全發展可能為核心之制度目的，分別量處郭12年、林11年有期徒刑，可上訴。

