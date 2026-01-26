為乾爹復仇斷天道盟大哥「黑狗」腳筋 2嫌重傷害未遂起訴 155

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

天道盟大哥「黑狗」賴姓男子去年12月1日下午遭人持開山刀砍斷腳筋，凶嫌徐男向警方投案，自稱是天道盟不倒會大哥「寶勝」乾兒子，為乾爹報曾被「黑狗」砍斷腳筋的仇而行凶。台北地檢署偵查後，今（26）日依重傷害未遂罪嫌起訴徐姓及王姓嫌犯。

被稱作「南萬華教父」、綽號「寶勝」的天道盟不倒會大佬高寶勝，去年10月中旬因膽囊癌病逝。家屬為高寶勝舉辦告別式，結果在同一天，與高寶勝同為天道盟的昔日宿敵、綽號「黑狗」的賴姓會長，卻在萬華區漢口街一處停車場遭2名刀手砍斷雙腳腳筋；其中一名徐姓刀手行兇後還留在原地報警，警方到場後，他自稱是高寶勝義子，砍殺賴姓會長目的要替「寶勝」報仇。

廣告 廣告

警方調查，賴男去年12月1日出現在萬華漢口街一處停車場，突然遭到徐男等2名刀手持刀襲擊，王嫌先以辣椒水噴灑賴並徒手架住賴，使賴無法反抗，徐再手持預備之開山刀砍殺賴的雙腿，欲使賴受有雙腳機能毀敗或嚴重減損之重傷害，以達為高復仇目的。

徐、王見目的得逞，旋即自首報警、通知救護車，警方據報趕到現場，見狀即逮捕徐、王。賴則經送醫急救，診斷受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂等傷害，經治療後尚未達到重傷害程度。

北檢偵查後，認為徐、王已著手於重傷害行為之實行而不遂，為未遂犯，請依法減輕其刑，警方指2人另涉有殺人未遂罪嫌部分，經查，徐男刀砍殺部位係賴雙腿小腿處，非重要臟器或血管所在，且2人得手後即停止攻擊，旋即自首報警、通知救護車，難認被告2人有何殺人之故意。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

房仲吸金數十億 銀行法起訴求重刑

為保大陸經商利益扮共諜 台商遭訴求刑10年

【文章轉載請註明出處】