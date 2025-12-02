為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

天道盟大哥「黑狗」賴姓男子1日下午人持開山刀砍斷腳筋，凶嫌徐男向警方投案，自稱是天道盟不倒會大哥「寶勝」乾兒子，為乾爹報曾被「黑狗」砍斷腳筋的仇而行凶，警方依殺人未遂罪嫌移送徐男、王男2嫌至北檢複訊。檢察官訊後以2嫌涉嫌重大，有勾串之虞，向法院聲押禁見。

被稱作「南萬華教父」、綽號「寶勝」的天道盟不倒會大佬高寶勝，今年10月中旬因膽囊癌病逝，家屬昨天為高寶勝舉辦告別式。結果在同一天，與高寶勝同為天道盟的昔日宿敵、綽號「黑狗」的賴姓會長，卻在萬華區漢口街一處停車場遭2名刀手砍斷雙腳腳筋，其中一名徐姓刀手行兇後還留在原地報警，警方到場後，他自稱是高寶勝的義子，砍殺賴姓會長目的要替「寶勝」報仇。

警方調查，高寶勝今年10月因膽囊癌病逝，家屬選在昨日為他舉辦告別式，但就在同一天，高寶勝生前與同為天道盟的另名賴姓大佬本因土方糾紛，就埋下恩怨，而賴男本來一度有意要去捻香致意，但因顧慮太多，也擔心家屬反彈，最後作罷，孰料昨日高寶勝出殯當天，賴男就在萬華遭2名刀手持刀襲擊。

警方調查，賴男昨日出現在萬華漢口街一處停車場，突然遭到徐男等2名刀手持刀襲擊，賴男當場被砍斷雙腿腳筋，而徐男在行兇後未逃逸，還留在原地並報警自首。警方到場後，徐男除了坦承是他所為外，並強調他是高寶勝的義子，砍殺賴男目的是報仇，要完成高寶勝遺願。

