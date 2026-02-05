為了不讓李貞秀為難 陸委會：索資也會用最嚴格的條件處理

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（5日）下午在例行記者會表示，「為了保護李貞秀、不讓她為難，陸委會對於她的索資，也會用最嚴格的條件去處理」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 內政部長劉世芳昨（4日）接受網路節目專訪時表態，民眾黨新科立委李貞秀似乎尚未放棄對岸國籍，內政部未來將拒絕提供其索資「密件」。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（5日）下午在例行記者會表示，內政部還沒有對李貞秀的就職正式做出認定，該會要等到內政部正式認定後再決定對於李貞秀的索資做法，若認定為未放棄對岸國籍應該也會用最嚴格的條件處理。

梁文傑說，就算內政部認定李貞秀的申請放棄國籍是有效的，給予一年的處理期限，但在這一年之內，李貞秀仍擁有雙重國籍，「也就是說，因為有中華人民共和國國籍的關係，要負擔中華人民共和國的法律義務，不管是情報工作法、國安法，都有法律義務，會陷於一個法律上的困境。」、「她確實肩負了兩邊的法律義務」。

所以，梁文傑進一步強調，「為了保護李貞秀、不讓她為難，陸委會對於她的索資，也會用最嚴格的條件去處理」。

