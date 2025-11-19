為了京華城案? 還是出招對抗寶佳集團 ? 中石化董座陳瑞隆突辭中工董事

中石化（1314）董事長陳瑞隆因「個人主觀與客觀因素」請辭中工董事。資料照



中工（2515）今日傍晚發布重大訊息，公告法人代表中石化（1314）董事長陳瑞隆，因「個人主觀與客觀因素」請辭法人董事代表人職務，尚未指派新任人選。由於陳瑞隆身陷京華城案，而寶佳集團日前也已公告取得中工逾10%股權，中工突如其來公布人事變動，引發市場高度關注，外界也聯想是否經營權大戰布局有關。

目前陳瑞隆也是中石化董事長，針對陳瑞隆辭去中工董事，中石化表示，此次辭任屬個人因素，依照公司治理，待董事會決定後，就會公告新的代表人。

中工股價經過10天處置交易陷入盤整後，今天出關毫無行情可言，開盤馬上重挫，盤中跌停鎖死，終場下跌9.5%，以15.25元收市。

目前市場對陳瑞隆請辭中工董事的解讀有二，一是不堪京華城案的風風雨雨，但京華城案並非近期才發生，且目前未見中石化董座異動，研判陳瑞隆僅辭去子公司職務，因此第二種聯想就是，為中工經營權大戰安排布局，空出董事後，是成為協商籌碼，讓事件有所轉圜，也引起聯想。

中工日前出面指控寶佳集團趁沈慶京陷京華城風暴，發動狙擊收購中工股份已達逾1成，事後寶佳旗下華建(2530)發布公告，言明收購股份目的為併購，也證實斥資約23億元取得中華工程股票達153萬0,899張，其中光是堡新持股比率就達10.8%，寶佳少東林家宏也浮上檯面，個人持股總額800張。

寶佳集團大舉收購中工股份，引發威京集團不滿，林家宏則親上火線回擊，要中工別講空話，只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話，讓經營權之爭浮上檯面。

中工經營權之爭也逐漸衝擊市場信心，在寶佳集團大舉買入中工（2515）持股、經營權大戰爆發後，知名豪宅「陶朱隱園」原先以12億元揭露成交的 17 樓戶，因買方信心受影響提出重新議價，成交價一口氣砍到11.1億元，整整少了9000萬元。中工原預估的處分利益也從1.18億元大幅縮水至 4800 萬元，少了7000萬元。

