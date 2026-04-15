為了保佑發財！子孫埋真賓士S450給祖先 違反環境保護等4法

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為了讓先人保佑後代，家屬將高級座車陪葬。圖／翻攝自微博

中國遼寧省遼陽市日前有民眾發現，一台車號「遼8888」的賓士S450L被披上紅布埋在土裡，經詢問竟是家屬為先人準備的座駕，畫面曝光，一派網友認為相當荒謬，一派網友則向習俗表示尊重；不過當局接獲通報，指出其違反多項法律，車輛埋葬不到一天，就遭拖出。

綜合中國媒體報導，9日民眾在路邊驚見一輛賓士S450L被埋進土裡，上方還蓋著紅色布條，不過官方接獲消息前往察看，竟是家屬要送給先人的座車，當事者金先生坦言，因其迷信可以為子孫帶來保佑、發財，因此埋下高級座車。

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消息傳開，一派網友認為，可以理解家家戶戶有不同的習俗，不過埋下車輛實屬荒謬，一派網友則認為，車輛、土地、挖土等費用均為該戶人家所支付，旁人無權干涉。

家屬將高級座車陪葬，因違反多項法律遭官方盯上，車輛埋不到1天又挖出。圖／翻攝自微博

不過當局表示，其已違反多項法規，首先，金先生車輛埋葬地點屬於林地，其未經審核就自行挖掘、埋放車輛，違反森林法及涉嫌非法佔用林地、改變林地用途、破壞林地植被；其次，車輛報廢需依法辦理，私自掩埋未註銷車輛屬於違規處置機動車，因此違反道路交通安全法。

再者，因車輛內有燃油、電池、塑膠、金屬等有害物質，若未經適當處理，可能導致土壤與地下水受到汙染，違反土壤污染防治法和環境保護法；又殯葬管理堅持節儉、綠色生態，也違反了殯葬管理條例。

對此，金先生坦承過度迷信做出違法行為，當局也於9日立即將車輛拖出；然而將高級物品陪葬一事並非首次發生，過去中國就曾發生將電視機下葬，中國民俗學會副會長黃景春表示，有的人想透過厚葬讓先人庇蔭子孫，但也有人想透過這種方式炫富，中國人民大學法學院教授劉俊海則呼籲，當局應嚴格執法整治祭祀亂象。



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