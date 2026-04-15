為了保佑發財！子孫埋真賓士S450給祖先 違反環境保護等4法
中國遼寧省遼陽市日前有民眾發現，一台車號「遼8888」的賓士S450L被披上紅布埋在土裡，經詢問竟是家屬為先人準備的座駕，畫面曝光，一派網友認為相當荒謬，一派網友則向習俗表示尊重；不過當局接獲通報，指出其違反多項法律，車輛埋葬不到一天，就遭拖出。
綜合中國媒體報導，9日民眾在路邊驚見一輛賓士S450L被埋進土裡，上方還蓋著紅色布條，不過官方接獲消息前往察看，竟是家屬要送給先人的座車，當事者金先生坦言，因其迷信可以為子孫帶來保佑、發財，因此埋下高級座車。
消息傳開，一派網友認為，可以理解家家戶戶有不同的習俗，不過埋下車輛實屬荒謬，一派網友則認為，車輛、土地、挖土等費用均為該戶人家所支付，旁人無權干涉。
不過當局表示，其已違反多項法規，首先，金先生車輛埋葬地點屬於林地，其未經審核就自行挖掘、埋放車輛，違反森林法及涉嫌非法佔用林地、改變林地用途、破壞林地植被；其次，車輛報廢需依法辦理，私自掩埋未註銷車輛屬於違規處置機動車，因此違反道路交通安全法。
再者，因車輛內有燃油、電池、塑膠、金屬等有害物質，若未經適當處理，可能導致土壤與地下水受到汙染，違反土壤污染防治法和環境保護法；又殯葬管理堅持節儉、綠色生態，也違反了殯葬管理條例。
對此，金先生坦承過度迷信做出違法行為，當局也於9日立即將車輛拖出；然而將高級物品陪葬一事並非首次發生，過去中國就曾發生將電視機下葬，中國民俗學會副會長黃景春表示，有的人想透過厚葬讓先人庇蔭子孫，但也有人想透過這種方式炫富，中國人民大學法學院教授劉俊海則呼籲，當局應嚴格執法整治祭祀亂象。
更多鏡報報導
投資人注意！反指標女神宣布「賣股票」湊稅金 網狂敲碗：賣它買它
香燈腳闖店家「撒尿」！高清畫面曝光 網再抓1行為：無知又缺德
專門詐騙台灣人！182台人在柬埔寨被捕 五星飯店成詐團據點
1600萬離婚費談不攏！范姜彥豐法院決戰出軌妻、小王 粿粿、王子避不見面
其他人也在看
新北3校實習工場變創意基地 勇奪4項設計獎
（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市三重商工、淡水商工及瑞芳高工改造實習工場，結合設計與教學創新，榮獲4項設計獎，今天於市政會議分享成果，展現技職教育場域升級，打造貼近產業現場的學習環境。
港男來台發展共諜組織吸收軍人 6被告遭判刑4年半至8年半
香港籍男子丁小琥2018年起受中共軍方指示，假借媽祖文化交流名義來台，但實際上吸收我國現役及退役軍人刺探軍事機密，布建跨越陸、空軍的共諜組織。高檢署去（2025）年11月偵結，依涉犯《國安法》等罪將丁男等7人起訴，不過高院審理期間丁小琥病逝，其餘6被告高院今（15）日宣判，分別被處4年6月至8年6月徒刑。
台南辦資安攻防競賽 市府資訊系統成實戰場域
（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府與台美等地資安專家合作，將於6月舉辦資安防護競賽，以市府正式資訊系統為實戰場域，盼透過攻防機制，鞏固市府與資安專業社群協力模式，強化資安聯防與應變能力。
代訂位平台拿錢不辦事 連高市府局處都受害
[NOWNEWS今日新聞]高市議員林智鴻今（15）踢爆，從去年開始，宣稱可以代訂各地知名餐廳的「Autoreserve」網站，屢遭消費者指控，收了代辦費甚至預付餐費，按時赴餐廳卻被告知與該網站無合作，...
神情恍惚有詭！ 男路旁公然吸「喪屍煙彈」遭送辦
神情恍惚有詭！ 男路旁公然吸「喪屍煙彈」遭送辦
Q版公仔化身少年鴿宣導最強小幫手
[NOWNEWS今日新聞]為提升青少年犯罪預防意識，翻轉警察嚴肅形象，高市警局少年警察隊攜手台虹科技股份有限公司與台虹教育基金會一同打造最萌宣導小幫手「雄(熊)青春刑警」Q版公仔，於14日進行揭幕亮相...
影/搶救中！台中休旅車「甩180度」衝上河堤 駕駛重創命危
整輛車毀損嚴重！台中市大里區的環中東路，今（15日）發生休旅車不明原因整輛衝上河堤，接著180度旋轉再撞擊的嚴重車禍，駕駛身受重傷命危，還在搶救中。
美籍YTR猥褻「紀念慰安婦雕像」 遭南韓法官當庭羈押
美國一名YouTuber索馬里（Johnny Somali）日前在南韓做出許多爭議行為，例如在公車上跳舞被警察警告、還對第二次世界大戰時紀念日軍慰安婦受害者的和平少女像做出猥褻動作、多次在商店鬧事等一堆事跡，今天（15日）遭首爾西部地方法院一審判處有期徒刑6個月、拘留20日，並且當庭羈押。
前一天才誇「驚心動魄」！士林警臉書高調炫績效 隔日「秒封口」拒談案情理由曝
台北市警察局士林分局上月在社子地區偵辦一起槍毒案，員警巡邏時發現一輛車牌異常的自小客車，上前攔查卻遭駕駛拒檢逃逸，雙方展開約5分鐘的街頭追逐，最終在延平北路七段巷內成功攔停，當場查獲改造手槍及海洛因、安非他命等毒品。不過，分局昨（14日）才在臉書高調揭露驚險過程，今（15日）卻改口以「案件仍在偵辦中」為由，對細節三緘其口，引發基層質疑「自揭又封口」。
停車場暴力管教! 狠父毆打+踹兒子屁股 學校查異狀通報
社會中心／楊思敏、洪國凱 台北報導台北市信義區昨（14）日驚傳疑似虐童案，一名男子在國父紀念館停車場情緒失控，當眾踢打年幼男童，連男孩已趴倒在地，還再狠踹一腳，一旁婦人連忙勸阻，男童則嚇到倒地大哭，驚動附近運動民眾。整個過程還被拍下在網路上瘋傳，據了解北市也收到學校通報，目前警方和家扶中心都已介入調查。朝著孩子的背打一拳，男孩跪坐在地，爸爸又出腳，狠踢屁股，兒子都已被踹倒，還用力踹背，暴力行徑全被拍下po上網。民視記者楊思敏：「事發在國父紀念館的停車場，這名父親因為不明原因，情緒失控，在大庭廣眾下，動手管教孩子，嚇壞一旁運動的民眾。」目擊民眾：「下車爸爸不知道什麼事，就用拳打腳踢，就一直踢小孩，小孩一直唉，媽媽只是用語言上的規勸，都看到說唉呦，怎麼打小孩，應該沒有（受傷），但心靈就很難說，（家長）壓力很大沒錯，可是要自己控制，情緒要自己管理。」孩童已被踹倒在地，父親又踹背。（圖／社會事新聞影音）當時是早上8點，夫妻帶著兩個讀國小的兒子。目擊者猜測，可能孩子起得晚、上學遲到了，時間壓力下，爸爸情緒失控動粗，媽媽在一旁試圖相勸，扶起兒子。民眾：「小孩子有人權，不可以隨便這樣打小孩，暴力的環境長大，將來也對社會不太好。」民眾：「爸爸踹小孩，那這個父愛跑到哪裡去了，這當然不應該啦，沒有身教的一個行為，大人要檢討小孩是無辜的。」媽媽在一旁口頭相勸。（圖／社會事新聞影音）據了解，男童到校後，老師也發現異狀，依照學生安全事件通報，持續關懷輔導孩子，情緒已有緩和。家防中心副主任李恩琪：「家防中心已經接獲通報，目前已由家防中心續處調查，家防中心呼籲，面對家暴零容忍，絕對不能因為一時隱忍，而造成身心傷害。」信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾：「因本案涉及兒少保護情事，警方已主動介入查處，鎖定相關等人身分資料。」警方也主動介入調查，已掌握當事人身分，將通知到案說明。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：停車場暴力管教！狠父毆打+踹兒子屁股 學校查異狀通報 更多民視新聞報導涉詐1.1億律師游光德「棄保潛逃」！下落曝光 3共犯聲押獲准國1三重交流道車禍！車輛翻覆釀2傷 現場嚴重塞車北市7旬老翁肇事！頭暈逆向連撞5車 驚悚畫面曝光
警方善意通知替代役男教召 被懷疑是詐騙電話
桃園市政府警察局今至市議會定期會進行工作報告，議員黃家齊爆料說，最近有很多民眾反映，接到派出所替代役男教召通知，懷疑是詐騙電話，事實上，教召有一定的「送達」程序，民眾莫名其妙接到電話，難怪會擔心；警察局長廖恆裕答詢表示，警局只是針對警局退役替代役人員，由派出所警員通告，正式的教育召集令還是會由民政系
未讓狗繫繩戴口罩釀傷人 新竹女飼主判拘役10天
（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹張姓女子未替具攻擊性的寵物黑狗繫繩及戴口罩，黑狗在大樓電梯口撲傷陳姓女子致腹部撕裂傷，新竹地方法院依過失傷害罪判處拘役10天，不予緩刑。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
【Follow法人】外資重砍記憶體！旺宏華邦電成燙手山芋 買超00940逾4.5萬張
台股今（15）日盤中一度觸及37,064點創新高，三大法人買超411.93億元，其中，外資大買557.1億元，兩個交易日合計買超1,246.17億元。分析師表示，外資此波回補主要反映地緣政治風險降溫與資金面轉趨寬鬆，而在全球資金回流與台灣供應鏈優勢支撐下，硬實力就會吸引資金。
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。
澎恰恰迎70歲深夜自省 歎拍電影「淪憨人」痛揭欠債2.4億內幕：無視方芳警告
資深藝人澎恰恰今（15）日迎來70歲大壽。回首這半世紀的演藝路，他曾攀上巔峰也曾跌落谷底，尤其為了追逐電影夢而負債2.4億元的往事，至今仍是人生最沉重的一課。他在生日深夜於臉書發表長文自省，引用昔日經典台詞感嘆：「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，並首度坦承：自己就是那個「憨人」。