為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體

印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。

《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪與駭客攻擊，印度也打算仿效俄羅斯的做法，制定規則阻止失竊手機被用於詐騙，同時強制推廣由國家設計的政府服務App。這項命令是在11月28日簽發，主要給予各家智慧型手機製造商90天時間，要求他們將前文提及的「Sanchar Saathi」應用程式，預先安裝在所有新手機內部，並設定用戶無法停用或卸載的條款。

不過，新德里當局此舉，市場預計很可能引發蘋果（Apple）、三星（Samsung）、Vivo、OPPO和小米（Xiaomi）等大廠反彈，畢竟這不是第一次手機大廠和印度政府對槓，先前就曾因為一款官方反垃圾郵件的App，蘋果和印度電信機構發生激烈衝突，甚至拒絕在某些細節上妥協。路透稍早引述三位知情人士透露的訊息，蘋果（Apple）似乎依然不打算遵守、印度政府提出的強制安裝要求，並將明確向新德里當局表達擔憂，認為這項舉動已引發民眾和產業擔憂，懷疑政府是藉機監控大眾，以保護眾人安全為由，讓「老大哥」進駐每個人的手機內，查看著你的一舉一動。

一位知情人士透露，雖然蘋果經常會在iPhone上預載自家的專屬程式，但其內部政策卻禁止、在銷售前安裝任何政府或第三方應用程式。

一款名為「Sanchar Saathi」的資安軟體，是由印度政府開發、如今將成為該國新手機強制預載的app之一。（美聯社）

科技專家表示，「蘋果歷年來、一直都拒絕各國政府的類似要求，即使官方堅持要執行，最終會改為緩衝做法，不進行強制預先安裝，改為增加一個引導用戶安裝的指引。」

Sanchar Saathi是什麼？

根據印度政府描述，這款程式對於打擊危害電信、網路安全的犯罪至關重要，該App主要功能，是幫助用戶透過中央註冊系統，在所有電信網路上封鎖並追蹤，自己遺失或被盜的智慧型手機。它還允許用戶本人，在完成識別認證後，遠端切斷被盜用的所有連接。

印度是全球最大的手機市場之一，擁有超過12億用戶。新德里政府之所以要擴大推廣，是因為從下載數據顯示，自今年1月上架以來，這款App累積下載量已超過500萬次，協助封鎖超過370萬支被盜或遺失的手機，也終止超過3000萬個欺詐連接。政府聲稱，透過這個程式，有助於預防網路威脅、同時協助警方追蹤遺失的電子設備，讓這些手機不會因此流入黑市，進而被不肖歹徒利用犯案。

